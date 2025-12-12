Ranchi Accident: छठी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे दंपती, कोयला लोड ट्रक की चपेट में आकर पति-पत्नी की मौत, दो साल का बच्चा घायल

संवाद सूत्र, बुढ़मू(रांची)। ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के उरुगुट्टू गांव में गुरुवार की देर रात एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान, कोयला लोड ट्रक ने इन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी जान चली गई। वहीं, उनका दो साल का बेटा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस तरह घटी घटना मृतक दंपति, सुनील उरांव और उनकी पत्नी राजमुनी देवी, बानापीढ़ी गांव के निवासी थे। वे अपने छोटे बेटे के साथ छठी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कोनकी गांव से अपने घर लौट रहे थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका वाहन उरुगुट्टू क्षेत्र में था और अचानक सामने से आ रहे कोयला लोड ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

ट्रक की चपेट में आकर पति-पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका दो साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस सूचना मिलते ही ठाकुरगांव थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। घायल बच्चे को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।