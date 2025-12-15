'बंटी और बबली' फिल्म देखकर ठग बने पति-पत्नी, लोन दिलाने के नाम पर लगाया लाखों का चूना
झारखंड के रांची में 'बंटी और बबली' फिल्म से प्रेरित होकर एक पति-पत्नी ने लोगों को ठगने का काम शुरू किया। उन्होंने लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। कांके थाना क्षेत्र में कारोबारियों के साथ ठगी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपितों की पहचान शिवाजी पाटिल और एंजोला कुजूर के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ कांके थाना में 74 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज कराया गया था।
इस संबंध में शिकायतकर्ता सरोजकांत झा ने पुलिस को बताया था कि आरोपितों ने उन्हें कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा दिया और इसी बहाने उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली। पुलिस के अनुसार, शिवाजी पाटिल और एंजोला कुजूर ने खुद को प्रभावशाली संपर्कों वाला व्यक्ति बताकर कारोबारी का विश्वास जीता।
आरोपितों ने कहा था कि वे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों में अपनी पहचान के जरिए कम ब्याज पर लोन स्वीकृत करा सकते हैं। कारोबारी ने उनकी बातों पर भरोसा कर पैसे दे दिए, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद लोन नहीं मिला। जब पीड़ित ने दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपितों ने धोखाधड़ी का एक और तरीका अपनाया।
लाखों की ठगी को दिया अंजाम
आरोप है कि आरोपितों ने एक जमीन का फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कर दिया और उसे वैध सौदा बताकर कारोबारी को गुमराह किया। बाद में जांच में सामने आया कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया था, उसका कानूनी रूप से कोई आधार नहीं था। इस तरह से आरोपितों ने कारोबारी के साथ 74 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया।
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शिवाजी पाटिल और एंजोला कुजूर केवल एक ही मामले में शामिल नहीं थे। ओडिशा के सुदम नामक व्यक्ति के साथ मिलकर उन्होंने एक अन्य कारोबारी से करीब 40 लाख रुपये की ठगी की थी।
इस मामले में ओडिशा पुलिस भी दोनों आरोपितों की तलाश कर रही थी। कांके थाना पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, तब ओडिशा पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने चौंकाने वाला खुलासा किया।
बंटी और बबली फिल्म देखकर बनाई योजना
उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने बंटी और बबली फिल्म देखकर लोगों के साथ ठगी करने की योजना बनाई थी। फिल्म से प्रेरित होकर दोनों ने आसान पैसे कमाने के इरादे से ठगी का रास्ता अपनाया और एक के बाद एक कई लोगों को अपना शिकार बनाया। पति-पत्नी की जोड़ी मिलकर लोगों का भरोसा जीतती थी और फिर अलग-अलग तरीकों से उनसे पैसे ठग लेती थी।
लहाल पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उनसे गहन पूछताछ की जा सके। रिमांड के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और उनके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि ठगी का यह नेटवर्क राज्य के बाहर तक फैला हो सकता है। मामले की जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।