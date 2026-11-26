जागरण संवाददाता, रांची। सफाई कर्मियों के वेतन में कटौती, पीएफ जमा नहीं करने और निर्धारित भुगतान में अनियमितता बरतने वाले ठेकेदार अब कार्रवाई के दायरे में होंगे।

ठेकेदारों की ओर से कम भुगतान करने या पीएफ का विवरण उपलब्ध नहीं कराने पर जांच, पेनाल्टी और मुकदमा तक चलाया जाएगा।

सफाई कर्मियों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए भुगतान व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (भारत सरकार) के सदस्य मनोज कुमार वाल्मीकि ने रेलवे प्रांगण में पत्रकारों से बातचीत में सफाई कर्मियों के अधिकार, वेतन, पीएफ और कार्यस्थल पर उनकी समस्याओं को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थानों में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर मामले सामने आए हैं। नगर निगम सहित कुछ स्थानों पर सफाई कर्मियों के 40 माह तक पीएफ जमा नहीं होने जैसी शिकायतें मिली हैं।

ऐसे मामलों के समाधान और जवाबदेही तय करने के लिए 15 जनवरी की गाइडलाइन निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि वे रांची रेल मंडल के कार्यों से संतुष्ट हैं।

शिकायत मिलने पर एक दिन में कार्रवाई : डीआरएम

रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणा निधि सिंह ने कहा कि सफाई कर्मियों की किसी भी शिकायत पर ठेकेदार के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जाती है।

वेतन या अन्य किसी विषय को लेकर समस्या सामने आने पर एक दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को हर स्तर पर न्याय दिलाने के लिए रेल मंडल तत्पर है।

सफाई कर्मियों के भुगतान की निगरानी के लिए हो अधिकारी नियुक्त

मनोज कुमार वाल्मीकि ने कहा कि रेल मंडल में सफाई कर्मियों को मिलने वाले वेतन और पीएफ की अलग-अलग निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।

ठेकेदारों की ओर से भुगतान में गड़बड़ी, कम वेतन देने या पीएफ का विवरण नहीं देने की स्थिति में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

सफाई कर्मियों को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भुगतान और पीएफ जमा होने की प्रक्रिया नियमित रूप से जांच के दायरे में रहे।

800 अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का मामला राष्ट्रीय नीति से जुड़ा

रांची रेल मंडल में करीब 800 अस्थायी सफाई कर्मियों को नियमित करने से संबंधित सवाल पर आयोग के सदस्य ने कहा कि यह विषय राष्ट्रीय नीति से जुड़ा है।