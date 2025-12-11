RIMS OPD में बढ़ी भीड़, डॉक्टर ने दी चेतावनी- ठंड में बच्चों के पाचन तंत्र को ऐसे बचाएं
रांची में बढ़ती ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, उल्टी, दस्त, बुखार और खांसी-जुकाम के मामलों में वृद्धि हुई है। रिम्स और सदर अस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता रांची। राजधानी में ठंड लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर बच्चों की सेहत पर दिखाई दे रहा है। मौसम में अचानक आए बदलाव के बीच उल्टी, दस्त, बुखार और खांसी-जुकाम के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। रिम्स में पिछले 15 दिनों में सामान्य दिनों से 30 प्रतिशत बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी है।
रिम्स और सदर अस्पताल के ओपीडी में इन दिनों बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं, जिन्हें ठंड लगने के कारण पाचन से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। डाक्टरों का कहना है कि ठंड में छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे उन्हें इंफेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है।
रिम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ डा. पीके चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में उल्टी और डायरिया के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में बच्चों को गर्म रखने के साथ-साथ खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि तापमान गिरने पर शरीर का मेटाबालिज्म धीमा पड़ जाता है और बैक्टीरिया-वाईरस का असर तेजी से होता है। डा. चौधरी के मुताबिक, कई बच्चों में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) की स्थिति भी देखी जा रही है, जो गंभीर हो सकती है।
लक्षण जो माता-पिता को पहचानने चाहिए
डाक्टरों के अनुसार, जिन बच्चों को ठंड की वजह से उल्टी या पेट संबंधी समस्या हो रही है, उनमें निम्न लक्षण देखे जा सकते हैं-
- बार-बार उल्टी या मिचली
- पेट दर्द
- हल्का या तेज बुखार
- सुस्ती और दूध,भोजन लेने में कमी
- पेशाब कम होना, होंठ सूखना (डिहाइड्रेशन के संकेत)
- दस्त या ढीला मल होना
- खांसी-जुकाम के साथ गले में संक्रमण
विशेषज्ञ बताते हैं कि शुरुआती लक्षण दिखते ही बच्चों को बाहर कम ले जाएं और घर के अंदर भी ठंड से बचाने का पूरा ध्यान रखें। यह भी देखा गया है कि बहुत छोटे बच्चों में ठंड लगने के बाद पेट में संक्रमण जल्दी फैलता है, जिससे उल्टी अचानक शुरू हो सकती है।
इलाज और प्राथमिक प्रबंधन
डाक्टरों ने बताया कि अधिकांश मामलों में समय पर देखभाल और घरेलू उपचार से बच्चों की स्थिति सुधर जाती है। यदि बच्चा उल्टी कर रहा है, तो उसे बार-बार पानी या ओआरएस का घोल थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिए। एक साथ अधिक पानी देने से उल्टी बढ़ सकती है, इसलिए छोटे घूंट में तरल पदार्थ देना बेहतर है।
बताया गया कि बच्चे को बिल्कुल भूखा न रखें, बल्कि हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन दें। छोटे बच्चों को खिचड़ी, सूप, दाल का पानी और बड़े बच्चों को टोस्ट, उबला चावल या सादा खाना दिया जा सकता है।
