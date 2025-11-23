रांची ठिठुरा तो बाजार गरमाया, OFR रूम हीटर और AI युक्त एसी की की बढ़ी मांग

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। तापमान गिरते ही बाजारों में सर्दी से बचाव वाली इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की खरीदारी तेजी पकड़ चुकी है। रूम हीटर, गीजर, ब्लोअर से लेकर पानी गर्म करने वाले उपकरणों तक की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है।

दुकानों में सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ बनी हुई है, खासकर उन प्रोडक्ट्स की, जिनमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रांची के बाजारों में इन दिनों ओएफआर (आयल-फिल्ड रेडिएटर) रूम हीटर की मांग सबसे अधिक है।

दुकानदारों के अनुसार, यह हीटर तेजी से बिक रहा है क्योंकि इसमें ओएल रेडिएशन तकनीक का उपयोग हुआ है। इस तकनीक की खासियत यह है कि हीटर रात भर चालू रहने पर भी कमरे की आक्सीजन को कम नहीं होने देता।

ग्राहकों का कहना है कि इस कारण यह सांस फूलने या घुटन जैसी समस्या नहीं पैदा करता, जो सामान्य हीटरों में अक्सर देखने को मिलता है। ओएफआर हीटर विभिन्न बजट में उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 9,000 रुपये से 19,000 रुपये तक है। ठंड के शुरुआती दौर में ही इनकी बिक्री अन्य हीटरों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है।

एआई तकनीक वाले एसी की बढ़ी खपत सर्दी के मौसम में सिर्फ हीटर ही नहीं, बल्कि एआई तकनीक वाले हाट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर की भी अच्छी मांग है। दुकानदारों के अनुसार, यह नया माडल एसी मौसम के अनुसार कमरे का तापमान स्वतः नियंत्रित करता है।

एआई फीचर शरीर के तापमान के अनुसार तापमान सेट कर देता है, जिससे यूजर को बार-बार टेंपरेचर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उपलब्ध डेढ़ टन क्षमता वाले इन एसी की कीमत 41,000 रुपये से 45,000 रुपये के बीच है। यह एसी ठंड में गर्म हवा भी देते हैं, इसलिए ग्राहक इन्हें हीटर के विकल्प के रूप में भी देखने लगे हैं।

इलेक्ट्रिक केटल, माइक्रोवेव और गीजर की बिक्री में उछाल ठंड का असर केवल रूम हीटिंग उपकरणों पर ही नहीं, बल्कि किचन उपकरणों पर भी दिख रहा है। युवा हो या बुजुर्ग सभी इलेक्ट्रिक केटल की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका उपयोग घर से लेकर हास्टल और आफिस तक आसानी से किया जा सकता है।

इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन, किचन गीजर और ब्लोअर की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहक ऊर्जा बचत पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसलिए स्टार रेटिंग वाले उपकरणों की मांग सबसे अधिक है।

मोबाइल से आपरेट होने वाले एसी ग्राहकों को भा रहे बाजार में उपलब्ध नए माडल के एआई युक्त एसी को अब ग्राहक मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट फीचर्स के चलते उपभोक्ता घर से बाहर रहते हुए भी एसी को आन-आफ कर सकते हैं, तापमान नियंत्रित कर सकते हैं और अन्य सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा तकनीक पसंद ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही है।