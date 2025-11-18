Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranchi Crime: नशे में धुत चालक ने भीड़ में घुसा दी कार, कई जख्मी, आक्रोशित लोगों ने चुटिया थाना घेरा

    By Prince Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक नशे में धुत कार चालक ने सब्जी बाजार में कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। शहर में अपराध रोकने के लिए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान भी चलाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    रांची पुलिस ने रात एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया।

    जागरण संवाददाता, रांची। रांची के चुटिया थाना के पास स्थित सब्जी बाजार में सोमवार रात नशे में धुत एक कार चालक ने अचानक वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया। कार भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र में तेज रफ्तार में कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार चालक ने पहले एक बाइक सवार को धक्का मारा। लोगों ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो कार भागने के क्रम में उसने आधा दर्जन से अधिक लोगों को रौंद दिया। घटना के वक्त बाजार में रोज की तरह खरीदारी के लिए भारी भीड़ मौजूद थी।

    इसी बीच कार भीड़ को चीरती हुई और ठेले-खोमचों को टक्कर मारते हुए व लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को इलाज के लिए रिम्स पहुंचाया।

    डाक्टरों के अनुसार घायलों के सिर, पैर और रीढ़ में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज जारी है। उधर, घटना से आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर रात में चुटिया थाने का घेराव कर दिया। थाने में थाना प्रभारी नहीं मिले तो लोग उग्र होकर नारेबाजी करने लगे।

    Ranchi accident

    घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार l

    लोगों का आरोप था रात में कई वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। बताया जाता है कि बेकाबू कार द्वारा अंधाधुंध तरीके से लोगों को रौंदने व दुकानों को टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त करते हुए घुसने से बाजार में भगदड़ मच गई और लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे।

    इस बीच, वहां मौजूद कुछ लोगों ने वाहन चालक को कार से बाहर खींच लिया। आसपास के लोगों के अनुसार, चालक नशे में धुत था और उसे ठीक तरह से खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। लोगों ने आरोप लगाया कि चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए फोन पर भी बात कर रहा था।

    घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर उसकी काफी पिटाई भी की। सूचना पाकर चुटिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित चालक को भीड़ से छुड़ाकर थाना ले गई। पुलिस का कहना है कि चालक के खिलाफ लापरवाह ड्राइविंग, नशे में वाहन चलाने और जान को जोखिम में डालने की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। वाहन को जब्त कर लिया गया है।

    रात में चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियान

    शहर में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सोमवार की रात एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस की सक्रियता के चलते रांची की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।

    इस अभियान के तहत कांके, चांदनी चौक और कटहल मोड़ के आसपास विशेष चेकिंग की गई। पुलिस ने वाहन चालकों और उनके वाहनों की गहन जांच की, जिसमें कई चालक शराब या नशे की हालत में पाए गए। इन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। 

    उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जो कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपनी गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म चढ़ाकर घूम रहे थे। मौके पर ही कई वाहनों से ब्लैक फिल्म हटवाई गई और जुर्माना वसूल किया गया।

    पुलिस ने इस कार्रवाई को सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए आवश्यक बताया। एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं।