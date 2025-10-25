रांची में थाना में घुसकर मारपीट के बाद बवाल, 5 लोग गिरफ्तार; कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन
रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में काली पूजा पंडाल के समीप मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में उनके परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रांची। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में काली पूजा पंडाल के पास गुरुवार रात हुए मारपीट कांड के बाद शुक्रवार को थाना परिसर में जमकर हंगामा हुआ।
पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में आरोपियों के परिजन और समर्थक शनिवार को थाने के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे।
प्रदर्शनकारियों ने थाना पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अभिषेक पांडे (22 वर्ष), निवासी बैंक कॉलोनी रोड, हेहल की शिकायत पर सुखदेवनगर थाना ने 24.10.2025, दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर की रात 9:30 बजे पूजा पंडाल के सामने कुछ युवकों ने लोहे की रॉड और पत्थर से उन पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए थाना परिसर में भी हमला किया। वहीं, दूसरे पक्ष के पियूष सिंह, निवासी इंदपुरी रोड नंबर 01, की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई है।
उन्होंने अभिषेक पांडे और उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। दोनों मामलों की जांच पुलिस कर रही है। घटना के बाद से थाना क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
पुलिस ने थाने के आसपास अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और मामले की गहन जांच जारी है।
