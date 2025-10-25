रांची में थाना में घुसकर मारपीट के बाद बवाल, 5 लोग गिरफ्तार; कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रांची। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में काली पूजा पंडाल के पास गुरुवार रात हुए मारपीट कांड के बाद शुक्रवार को थाना परिसर में जमकर हंगामा हुआ।

पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में आरोपियों के परिजन और समर्थक शनिवार को थाने के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे।

प्रदर्शनकारियों ने थाना पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अभिषेक पांडे (22 वर्ष), निवासी बैंक कॉलोनी रोड, हेहल की शिकायत पर सुखदेवनगर थाना ने 24.10.2025, दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर की रात 9:30 बजे पूजा पंडाल के सामने कुछ युवकों ने लोहे की रॉड और पत्थर से उन पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।