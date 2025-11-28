रांची में बोरवेल की नई दर लागू, बोरिंग के लिए अब 110 रुपये प्रति फीट लगेगा

जागरण संवाददाता, रांची। रांची रिंग बोरिंग आनर एसोसिएशन की विशेष बैठक बुधवार को सुकुरहुट्टू, रिंग रोड स्थित स्थल पर अध्यक्ष महेश चंद्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी रिंग आनर बड़ी संख्या में शामिल हुए।

मजदूर, आपरेटर, हैमर बिट और बोरिंग मशीन के पार्ट्स-पुर्जों की लगातार बढ़ती कीमतों पर गहन चर्चा की गई। बढ़ते खर्चों को देखते हुए सर्वसम्मति से बोरिंग की नई दर 110 रुपये प्रति फीट तय करने का निर्णय लिया गया।

अब रांची शहर में बोरिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को यही नई दर चुकानी होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रांची में तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों और मशीनों की संख्या बढ़ने से रोजगार की मांग भी बढ़ी है।