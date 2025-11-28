Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रांची में बोरवेल की नई दर लागू, बोरिंग के लिए अब 110 रुपये प्रति फीट लगेगा

    By Anuj Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:27 AM (IST)

    रांची में बोरवेल की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसके अनुसार अब बोरिंग के लिए 110 रुपये प्रति फीट का शुल्क लगेगा। पहले की दरें कम थीं, लेकिन लागत में वृद्धि के कारण यह बदलाव किया गया है। इस वृद्धि का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, जिन्हें अब बोरिंग करवाने के लिए अधिक खर्च करना होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    रांची में बोरिंग की नई दर 110 रुपये प्रति फीट तय। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। रांची रिंग बोरिंग आनर एसोसिएशन की विशेष बैठक बुधवार को सुकुरहुट्टू, रिंग रोड स्थित स्थल पर अध्यक्ष महेश चंद्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी रिंग आनर बड़ी संख्या में शामिल हुए।

    मजदूर, आपरेटर, हैमर बिट और बोरिंग मशीन के पार्ट्स-पुर्जों की लगातार बढ़ती कीमतों पर गहन चर्चा की गई। बढ़ते खर्चों को देखते हुए सर्वसम्मति से बोरिंग की नई दर 110 रुपये प्रति फीट तय करने का निर्णय लिया गया।

    अब रांची शहर में बोरिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को यही नई दर चुकानी होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रांची में तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों और मशीनों की संख्या बढ़ने से रोजगार की मांग भी बढ़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में एसोसिएशन झारखंड के स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता देकर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सदस्यों ने कहा कि यह पहल राज्य से मजदूरों के पलायन को रोकने में भी सहायक होगी। बोरिंग की नई दरें 21 नवंबर से पूरे रांची जिले में लागू होंगी।

    बैठक में समिति के सुनील तिवारी, राजेश कुमार, प्रदीप प्रसाद, रूपेश गोप, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद आरिफ, विनोद वर्मा, प्रशांत गराई, सुरेंद्र वर्मा, संतोष अस्थाना, रवि वर्मा, रोहित बौधरी, असजद रेहान, राजू शर्मा समेत कई अन्य गाड़ी मालिक उपस्थित थे। सभी ने नई दर लागू करने और मजदूरों के हित में ठोस कदम उठाने पर सहमति जताई।