Jharkhand: हवाई किराये में बड़ी गिरावट, अब सिर्फ इतने रुपये में रांची से बेंगलुरु के लिए भर सकेंगे उड़ान

रांची-बेंगलुरु रूट का हवाई किराया अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 60 हजार रुपये तक पहुंच गया था। अब इस किराये में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एक जुलाई के लिए रांची से बेंगलुरु का किराया सिमटकर दस हजार रुपये तक रह गया है। एक नामी एयरलाइंस के प्राइस लिस्ट से रांची से बेंगलुरु जाने वाला किराया 9883 रुपये और इंडिगो 12626 रुपये है।

Ranchi Bengaluru flight price: रांची से बेंगलुरू की फ्लाइट टिकट में गिरावट

रांची, जागरण संवाददाता। हवाई यात्रा करनेवालों के लिए अच्छी खबर है। देश के विभिन्न रूट्स पर औसत हवाई किराये में कमी आई है। इसमें रांची-बेंगलुरु रूट भी शामिल है। हाल ही में इस रूट पर हवाई किराया अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 60 हजार रुपये तक पहुंच गया था। एक जुलाई के लिए रांची से बेंगलुरु का किराया सिमटकर दस हजार रुपये तक रह गया। आकासा एयरलाइंस की ओर से उपलब्ध सूचना के मुताबिक रांची से बेंगलुरु जाने वाला किराया 9883 रुपये और इंडिगो 12626 रुपये है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के डाटा के विश्लेषण में यह बात सामने आई है। डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई के अनुसार, प्रमुख 10 रूट्स में शामिल दिल्ली-मुंबई के औसत हवाई किराये में छह जून के मुकाबले 29 जून को 74 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। टैरिफ निगरानी इकाई के विश्लेषण के अनुसार, औसत हवाई किराये में दिल्ली-पुणे रूट पर 70 प्रतिशत, दिल्ली-अहमदाबाद रूट पर 72 प्रतिशत और दिल्ली-श्रीनगर रूट पर 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, इस अवधि के दौरान कुछ रूट्स पर हवाई टिकट के मूल्य में वृद्धि भी हुई है। मुंबई-दिल्ली और पुणे-दिल्ली रूट पर औसत किराये में क्रमश: 23 और 17 प्रतिशत की वृद्धि रही है। देश में हवाई किराया नियामक के दायरे में नहीं है और यह मांग-आपूर्ति पर निर्भर करता है। इस वजह से बढ़ गया था फ्लाइट का किराया गो फर्स्ट का संचालन बंद होने के बाद जून की शुरुआत में घरेलू रूट्स पर हवाई किरायों में भारी वृद्धि देखी गई थी। इसके बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमानन कंपनियों के साथ बैठक कर टिकटों के मूल्य में स्व:नियमन प्रणाली लागू करने को कहा था। साथ ही उचित मूल्य तय करने के लिए नई प्रणाली अपनाने के लिए कहा था। डीजीसीए भी हवाई किराये पर नजर रखता है।

