रांची बार विवाद: किन्नरों से छेड़छाड़ पर उत्पाद विभाग का स्पष्टीकरण तलब

जागरण संवाददाता,रांची । अरगोड़ा स्थित एक लिकर बार में किन्नरों के साथ छेड़खानी और उसके बाद हुए हंगामे के मामले में उत्पाद विभाग ने बार संचालक वीरेंद्र साहु से इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग की ओर से पूछा गया है कि बार के अंदर विवाद किस कारण शुरू हुआ, क्या वहां किन्नरों को डांस कराया जाता था और घटना के समय स्थिति क्या थी। हालांकि अब तक बार संचालक की ओर से कोई लिखित जवाब विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि संचालक द्वारा भेजे जाने वाले स्पष्टीकरण के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।

वहीं पुलिस पूछताछ में बार संचालक ने बताया कि बार के अंदर किन्नरों की एक पार्टी चल रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बढ़ती चली गई और मारपीट की नौबत आ गई। बताया गया कि विवाद बढ़ने पर किन्नर सड़क पर आ गए और हंगामा होने लगा, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची।

पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके कारण कोई केस दर्ज नहीं किया जा सका। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बार को सील कर दिया गया है और पुलिस लगातार इस पर नजर बनाए हुए है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि बार से जुड़े रेस्टोरेंट में कोई घटना नहीं हुई थी, इसलिए रेस्टोरेंट के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। शहर में रात के समय कई इलाकों में सक्रिय हो जाते हैं किन्नर शहर में रात के समय कई इलाकों में किन्नरों की सक्रियता बढ़ जाती है। मुख्य रूप से रांची स्टेशन, पटेल चौक, कचहरी चौक और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में किन्नरों की उपस्थिति आम है। कई बार इन क्षेत्रों में किन्नरों और आम लोगों के बीच विवाद की खबरें सामने आती रही हैं, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतता है।





नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई



उत्पाद विभाग और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर के सभी बारों की निगरानी की जा रही है। किसी भी बार द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था और लाइसेंस नियमों का उल्लंघन मानी जाती हैं, जिन पर किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा।

सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच उत्पाद विभाग बार के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करेगा, ताकि घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। विभाग का कहना है कि फुटेज से यह पता चल पाएगा कि विवाद कैसे शुरू हुआ और बार प्रबंधन की ओर से कोई नियम उल्लंघन तो नहीं किया गया।