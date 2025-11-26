Language
    Ranchi News: अबुआ आवास समेत अन्य लाभकारी योजनाओं की दी जानकारी, कहा-सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ प्रदान करना

    By Rajesh Pathak Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने ओरमांझी प्रखंड के सदमा पंचायत में 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को अबुआ आवास, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी और स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कौशल ने अधिकारियों को सभी पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन की त्वरित सेवाओं की सराहना की।

    आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आयोजित शिविर में पहुंचे लाभुक।

    जागरण संवाददाता, रांची । आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार अंतर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित जनसेवा के तहत मंगलवार को वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने ओरमांझी प्रखंड की सदमा पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया।

    इस क्रम में उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ग्राम गाड़ी योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया व लाभ मिलने की प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी दी।

    उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र लाभुक बिना किसी मध्यस्थता या विलंब के योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं की स्वीकृति पत्र प्रदान की।

    इनमें अबुआ आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, निःशक्तजन, विधवा), सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्र वितरण, दाखिल-खारिज शुद्धि प्रमाणपत्र व विभिन्न विभागों की अनुमोदन और स्वीकृति शामिल थीं।

    ग्रामीणों ने प्रशासन की ओर से प्रदत्त त्वरित सेवाओं की सराहना की। शिविर में उपस्थित उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने कहा कि जनसेवा शिविर सरकार की योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है।

    जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले के अंतिम छोर तक रहने वाले लोग भी योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकें। शिविर में प्रशासनिक टीम ने लाभुकों के आवेदनों का आनस्पाट निस्तारण कर कई मामलों को मौके पर ही निपटाया।इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी कामेश्वर बेदिया, संबंधित विभागों के प्रमुख पदाधिकारी व कर्मी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। 

    पात्र लाभुकों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें : अमिताभ कौशल

    वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ ने शिविर स्थल पर उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

    प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन व लाभ एक ही जगह, एक ही दिन उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों को आवेदन-स्वीकृति-लाभ वितरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने व फालो-अप को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।