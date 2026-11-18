रांची एयरपोर्ट: अब बस चेहरा दिखाइए और सीधे फ्लाइट में जाइए! 'डिजी यात्रा' ने हवाई सफर को बनाया स्मार्ट
रांची एयरपोर्ट (Ranchi Airport) पर डिजी यात्रा तकनीक से हवाई सफर अब और सुविधाजनक होगा। चेहरे की पहचान (फेस रिकॉग्निशन) ...और पढ़ें
HighLights
डिजी यात्रा से रांची एयरपोर्ट पर हवाई सफर सुविधाजनक।
चेहरे की पहचान से बिना पहचान पत्र यात्रा संभव।
यात्रियों का समय बचेगा, कतारों से मिलेगी राहत।
जागरण संवाददाता, रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हवाई सफर को अधिक सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित बनाने की दिशा में डिजी यात्रा तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से यात्रियों को एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से लेकर बोर्डिंग तक कई चरणों में बार-बार पहचान पत्र और बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
चेहरे की पहचान (फेस रिकॉग्निशन) तकनीक के आधार पर यात्रियों की पहचान की जाती है। इससे एयरपोर्ट पर प्रवेश और अन्य औपचारिकताओं में लगने वाला समय कम होता है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से संचालित एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की सुविधा का उद्देश्य यात्रियों को स्मार्ट और संपर्क रहित यात्रा का अनुभव देना है।
इस तकनीक में यात्री के चेहरे को उसकी यात्रा संबंधी जानकारी और पहचान दस्तावेजों से जोड़ा जाता है। इसके बाद एयरपोर्ट के निर्धारित चेकप्वाइंट पर कैमरे के सामने आने से पहचान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
रांची एयरपोर्ट से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरते हैं। ऐसे में डिजी यात्रा की सुविधा से विशेषकर व्यस्त समय में यात्रियों को कतार में लगने और दस्तावेजों की जांच में लगने वाले समय से राहत मिल सकती है।
यात्रियों के लिए यह सुविधा यात्रा को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
डिजी यात्रा का इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को पहले एप पर पंजीकरण कर अपनी पहचान और यात्रा संबंधी विवरण जोड़ना होता है। इसका लाभ लेने के लिए एयरपोर्ट पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
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