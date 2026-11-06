सावधान! रांची एयरपोर्ट में फर्जी भर्ती विज्ञापन से बेरोजगार युवाओं को ठग रहे बदमाश; AAI ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, रांची। सरकारी नौकरी की चाहत और बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ठगों ने अब रांची एयरपोर्ट के नाम का सहारा लिया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का दावा करने वाले फर्जी बहाली पोस्टर और विज्ञापनों को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अलर्ट जारी किया है।

एयरपोर्ट प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आएं। किसी भी नियुक्ति संबंधी सूचना की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि करने के बाद ही आवेदन करें।



रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में रोजगार की तलाश कर रहे युवा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ठग प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर बेरोजगारों को आकर्षित करते हैं। फर्जी विज्ञापनों में आकर्षक वेतन, स्थायी नौकरी और जल्द नियुक्ति का लालच दिया जाता है। इसके बाद आवेदन शुल्क, पंजीकरण, मेडिकल जांच, प्रशिक्षण और नियुक्ति पत्र जारी करने के नाम पर रुपये मांगे जाते हैं।

एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी किसी भी भर्ती की जानकारी एएआई की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करें। अनजान व्यक्तियों को नौकरी के नाम पर रुपये नहीं दें। ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या पुलिस से शिकायत करें।