    Jharkhand Crime: हाईकोर्ट के अधिवक्ता से राहुल दुबे गैंग ने मांगी दो करोड़ रुपये की रंगदारी, खेलगांव में प्राथमिकी दर्ज

    By Prince Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:43 AM (IST)

    रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुणाल सिंह से राहुल दुबे गैंग के सदस्य प्रकाश शुक्ला ने दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। कुण

    Hero Image

    राहुल दुबे की तलाश।

    जागरण संवाददाता, रांची। खेलगांव थाना क्षेत्र के सैनिक कालोनी में रहने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुणाल सिंह से राहुल दुबे गैंग के सदस्य प्रकाश शुक्ला ने दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। इस संबंध में कुणाल सिंह ने खेलगांव थाना में लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    कुणाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें वाट्सएप काल के जरिए धमकी दी गई। काल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह राहुल दुबे गैंग से बोल रहा है और पूछा कि क्या कुणाल सिंह से बात हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बातचीत के दौरान उसने अपना नाम प्रकाश शुक्ला बताया और कहा कि कुणाल सिंह कई जमीनों पर काम कर रहे हैं, इसलिए गैंग को मैनेज कर के चलना होगा। इसके लिए दो करोड़ रुपये रंगदारी के रूप में देने होंगे।

    इस पर कुणाल सिंह ने स्पष्ट किया कि वह जमीन कारोबारी नहीं हैं। वह जमीन खरीदते हैं, लेकिन बेचते नहीं हैं। इस पर प्रकाश शुक्ला ने धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर दो करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी।

    अधिवक्ता ने धमकी देने वाले व्यक्ति को अपने घर का पता बताया

    कुणाल सिंह का कहना है कि धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि वह बूटी मोड़ में रहता है और उसकी पूरी जानकारी उसके पास है। इस पर कुणाल सिंह ने बताया कि वह बूटी मोड़ में नहीं रहते हैं, बल्कि सैनिक कालोनी में पंचायत भवन के पास उनका घर है।

    इस पर आरोपित ने कहा कि यदि समय पर पैसा नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिस नंबर से धमकी दी गई है, वह पुलिस के पास है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

    शहर में राहुल दुबे के नाम पर लगातार मांगी जा रही रंगदारी

    शहर में राहुल दुबे के नाम से लगातार रंगदारी मांगे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। चार दिसंबर को राहुल दुबे गैंग के नाम पर मुर्गन कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी मांगी गई थी। पैसा नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी, जिससे कंपनी के संचालक प्रशांत उन्नीकृष्णन और उनका परिवार दहशत में है।

    इस मामले में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा झारखंड और बिहार में अपनी दूध कंपनी शुरू करने वाले ओसम डेयरी के निदेशक और संस्थापक अभिनव साह से भी रंगदारी मांगी गई है।

    राहुल दुबे गिरोह ने अभिनव साह से हर महीने 40 हजार रुपये देने की धमकी दी है। इस संबंध में अभिनव साह ने अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है।

    अक्टूबर में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच हुई थी मुठभेड़

    अक्टूबर माह में रातू थाना क्षेत्र में रांची पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान गैंग के सदस्य साजन और अमित गुप्ता गोली लगने से घायल हो गए थे। साथ ही दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए थे।