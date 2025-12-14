Jharkhand Crime: हाईकोर्ट के अधिवक्ता से राहुल दुबे गैंग ने मांगी दो करोड़ रुपये की रंगदारी, खेलगांव में प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, रांची। खेलगांव थाना क्षेत्र के सैनिक कालोनी में रहने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुणाल सिंह से राहुल दुबे गैंग के सदस्य प्रकाश शुक्ला ने दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। इस संबंध में कुणाल सिंह ने खेलगांव थाना में लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।



कुणाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें वाट्सएप काल के जरिए धमकी दी गई। काल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह राहुल दुबे गैंग से बोल रहा है और पूछा कि क्या कुणाल सिंह से बात हो रही है।

बातचीत के दौरान उसने अपना नाम प्रकाश शुक्ला बताया और कहा कि कुणाल सिंह कई जमीनों पर काम कर रहे हैं, इसलिए गैंग को मैनेज कर के चलना होगा। इसके लिए दो करोड़ रुपये रंगदारी के रूप में देने होंगे।



इस पर कुणाल सिंह ने स्पष्ट किया कि वह जमीन कारोबारी नहीं हैं। वह जमीन खरीदते हैं, लेकिन बेचते नहीं हैं। इस पर प्रकाश शुक्ला ने धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर दो करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी।

अधिवक्ता ने धमकी देने वाले व्यक्ति को अपने घर का पता बताया कुणाल सिंह का कहना है कि धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि वह बूटी मोड़ में रहता है और उसकी पूरी जानकारी उसके पास है। इस पर कुणाल सिंह ने बताया कि वह बूटी मोड़ में नहीं रहते हैं, बल्कि सैनिक कालोनी में पंचायत भवन के पास उनका घर है।

इस पर आरोपित ने कहा कि यदि समय पर पैसा नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिस नंबर से धमकी दी गई है, वह पुलिस के पास है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

शहर में राहुल दुबे के नाम पर लगातार मांगी जा रही रंगदारी शहर में राहुल दुबे के नाम से लगातार रंगदारी मांगे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। चार दिसंबर को राहुल दुबे गैंग के नाम पर मुर्गन कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी मांगी गई थी। पैसा नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी, जिससे कंपनी के संचालक प्रशांत उन्नीकृष्णन और उनका परिवार दहशत में है।