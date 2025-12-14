Ranchi News: फर्जी सामूहिक दुष्कर्म और रंगदारी मामले में महिला समेत पांच गिरफ्तार, पूर्व की दुश्मनी को ले रचा षडयंत्र
रांची में फर्जी सामूहिक दुष्कर्म और रंगदारी मामले में पुलिस ने महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला रंगदारी से जुड़ा है, जिसमें आरोपियो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,रांची। चान्हों थाना की पुलिस ने एक केस के अनुसंधान के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में साबिर खान, नसीम अहमद, नसीहा खातून, विक्की खान और इम्तियाज आलम शामिल हैं।
ये सभी शिकायतकर्ता के विरुद्ध मारपीट, रंगदारी मांगने और महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों में संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त साबिर खान और नसीम अहमद ने पूर्व की दुश्मनी के चलते अपने ही गांव के सद्दाम अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने के लिए षड्यंत्र रचा।
इस षड्यंत्र के तहत नसीहा खातून को पैसे देकर तैयार किया गया और दो सितंबर को बेड़ो में फर्जी घटनास्थल चिह्नित किया गया। इसके अलावा, फर्जी गवाह बनाकर अभियुक्तों ने बेड़ों थाना में झूठा केस संख्या 85/25 दर्ज करवाया।
अनुसंधान के दौरान यह भी सामने आया कि साबिर खान बलसोकरा का प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका दुरुपयोग करके कांड के अनुसंधान को प्रभावित करने का प्रयास किया गया और जांच में व्यवधान उत्पन्न किया गया।
पुलिस ने बताया कि सभी अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपने अपराध स्वीकार किए हैं। पीड़ित युवक के पिता के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी इस मामले में सद्दाम के पिता सेराजुद्दीन अंसारी ने आरोप लगाया है कि साबीर खान, नसीम अहमद, एजाजुल रहमान, नसीहा खातून, विक्की खान और इम्तियाज आलम ने उनके परिवार के साथ गलत किया है।
शिकायत के अनुसार, यह लोग अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गरीब और कमजोर लोगों की जमीन जबरन कब्जा कर लेते हैं। जो कोई भी इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं और हथियार दिखाकर धमकी दी जाती है।
सेराजुद्दीन ने कहा कि उनका पुत्र सद्दाम अंसारी अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी मामलों और अवैध कब्जे के खिलाफ आवेदन दिए थे।
साबीर खान और उनके सहयोगियों ने यह जानकर कि उनके खिलाफ आवेदन दिए गए हैं, सद्दाम अंसारी और उनके दोस्तों को धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत में बताया गया है कि साबीर खान ने एक महिला और अन्य लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए बेड़ो थाना में फर्जी केस दर्ज करवाया, जिससे सद्दाम को जेल जाना पड़ा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।