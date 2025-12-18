Ranchi Railway Station: 'ऑपरेशन नार्कोस' के तहत बड़ी कार्रवाई, ट्रेन से 14 किलो गांजा बरामद; 2 पुरुष और 1 महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में अवैध मादक पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक बार फिर स्ट्राइक की है। रांची जोन में लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद तस्करों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन आरपीएफ की मुस्तैदी उन पर भारी पड़ रही है।

बुधवार को रांची रेलवे स्टेशन पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान आरपीएफ पोस्ट और फ्लाइंग टीम ने मिलकर करीब 7 लाख रुपये मूल्य का 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने दो पुरुषों और एक महिला को अपनी गिरफ्त में लिया है।

प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर बिछाया गया जाल कमांडेंट श्री पवन कुमार के सख्त निर्देशानुसार, आरपीएफ की टीम नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार स्टेशनों और ट्रेनों में सर्च अभियान चला रही है। इसी कड़ी में 17 दिसंबर को जब ट्रेन संख्या 15027 (मौर्या एक्सप्रेस) रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुंची, तो आरपीएफ की फ्लाइंग टीम ने कोच संख्या S-3 में सघन जांच शुरू की। इसी दौरान टीम की नजर तीन संदिग्ध बैगों पर पड़ी, जिनके पास दो पुरुष और एक महिला बैठे थे। आरपीएफ को देखते ही उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखने लगी।

पूछताछ में खुला राज, बैग से निकला 'काला सोना' जब जवानों ने बैग के बारे में सवाल पूछे, तो पहले तो तीनों ने गोलमोल जवाब दिए। लेकिन आरपीएफ की सख्ती के आगे उनकी चालाकी ज्यादा देर नहीं टिकी। कड़ी पूछताछ में एक आरोपी ने स्वीकार कर लिया कि बैगों के अंदर गांजा छिपाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्ट कमांडर के निर्देश पर तीनों को तुरंत ट्रेन से नीचे उतारा गया।

मौके पर पहुंचे सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री अशोक कुमार सिंह की मौजूदगी में जब डीडी टेस्ट किट से जांच की गई, तो गांजा होने की पुष्टि हुई। बरामद 14 किलो गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपये आंकी गई है।

तस्करों के बढ़े हौसले, आरपीएफ की 'नो टॉलरेंस' नीति हैरानी की बात यह है कि रांची जोन में पिछले कुछ महीनों से गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भारी मात्रा में बरामदगी और गिरफ्तारियों के बाद भी तस्कर नए-नए तरीकों से तस्करी की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि आरपीएफ का 'ऑपरेशन NARCOS' इनके लिए काल साबित हो रहा है। इस सफल कार्रवाई के बाद आरपीएफ ने बरामद माल और तीनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी (GRP) के सुपुर्द कर दिया है। इन अधिकारियों की रही अहम भूमिका इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में मुख्य रूप से निरीक्षक शिशुपाल कुमार, उप निरीक्षक सूरज पांडे, सोहन लाल और महिला स्टाफ संगीता कुमारी शामिल थीं। वहीं फ्लाइंग टीम की ओर से आर.के. सिंह, दिनेश कुमार, हेमंत और वी.एल. मीणा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी अधिकारियों द्वारा सराहना की जा रही है।