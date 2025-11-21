संवाद सहयोगी, रामगढ़। जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश का असर दिखने लगा है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को हुई जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त फैज अहमद ने अवैध खनन व परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया था।

इसके बाद से जिला खनन विभाग ने गुरुवार की देर शाम से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पूर्व बुधवार को दिशा की बैठक में तीनों विधायकों क्रमश: रामगढ़ विधायक ममता देवी, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी व मांडू विधायक निर्मल महतो ने अवैध खनन व परिवहन का मामला उठाया था।

गुरुवार की रात्रि लगभग 11 बजे एक बालू लदा हाइवा पंजीयन संख्या-जेएच 02 बी-0113 को पीटीपीएस रोड संख्या 4 के पास सौंदा-पतरातू रोड से आते हुए बगैर परिवहन चालान के जब्त किया गया। जब्त हाइवा वाहन पर लगभग 1000 घनफुट बालू लदा हुआ पाया गया।