रामगढ़ में बस-ट्रक की भीषण भिड़ंत के बाद मचा कोहराम, अधिवक्ता सहित तीन की मौत
रामगढ़-बोकारो मार्ग पर बस और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जिनमें एक महिला और एक वकील शामिल हैं। दुर्घटना छत्तरमांडू के पास हुई जिसमें दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और गंभीर रूप से घायलों को रिम्स रेफर किया गया। आक्रोशित लोगों ने दुर्घटना के बाद मार्ग को जाम कर दिया।
जागरण संवाददाता, रामगढ़। रामगढ़-बोकारो मुख्य मार्ग पर छत्तरमांडू स्थित बड़की नदी के पास सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे धनबाद से रांची जा रही श्री गोकुल ट्रैवल्स नामक यात्री बस व कोयला लदे ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि ट्रक चालक व बस में बैठी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में एक ही परिवार के चार-पांच बच्चे भी शामिल हैं।
वहीं, रामगढ़ काेर्ट के एक अधिवक्ता गोला निवासी अरविंद पाठक की मौत रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने करीब दो घंटे तक रामगढ़-बोकारो मार्ग को जाम कर दिया।
घटना के बाद यहां अफरातफरी का माहौल कायम हाे गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी बस पर सवार सभी घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजवाया।
प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से सात लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। जहां इलाज के दौरान अधिवक्ता अरविंद पाठक की मौत हो गई।
अन्य दो मृतकों में ट्रक चालक बेंगवारी केरेडारी हजारीबाग निवासी मनीष कुमार व जैनामोड़ बाेकारो निवासी महिला विलासो देवी शामिल हैं। टक्कर इतनी जाेरदार थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
सदर अस्पताल में घायलों की मची चीख-पुकार
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस व अन्य वाहनाें में लादकर किसी तरह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान घायलों की चीख-पुकार से अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।
अफरातफरी के माहौल में अस्पताल के चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी घायलों का एक-एक कर प्राथमिक उपचार किया। धनबाद से करीब आठ बजे चली श्री गोकुल ट्रैवल्स नामक यात्री बस में अधिकांश यात्री बोकारो, जैनामोड़ व पेटरवार से सवार हुए थे।
दुर्घटना में बस सवार घायलों की सूची
बिजेंद्र रजवार व कान्हू कुमार (चास बोकारो), सूरज रजवार (बालीडीह, बोकारो), मधु रानी (बोकारो स्टील सिटी), सरिता कुमारी व डब्लू महतो (कतरास, धनबाद), सुरखी पांडेय व मंटू कुमार (पेटरवार),सगुफ़्ता उर्फ पम्मी (इंद्राजारा चरही), शिबू साव व पानो देवी (जैनामोड़ बोकारो), बसंती देवी (रांगामाटी चास) के अलावा बोकारो निवासी एक ही परिवार के पांच बच्चे सहित आठ लोग शामिल हैं।
