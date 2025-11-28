Jharkhand के अनुभवी नेता को मिला हिमाचल कांग्रेस की खींचतान सुलझाने का जिम्मा, विधानसभा चुनाव की तैयारी

राज्य ब्यूरो,रांची। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टिकोण से कमजोर जिले मंडी में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा दांव खेला है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एआइसीसी सदस्य राजेश ठाकुर को मंडी में तैनात किया गया है।

यह तैनाती छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल में उनकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है। मंडी में पार्टी को लगातार मिल रही हार और आंतरिक गुटबाजी को देखते हुए हाईकमान ने ठाकुर पर भरोसा जताया है।



मंडी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से नौ पर भाजपा का कब्जा है और कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है। लोकसभा चुनाव और उपचुनावों में भी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है।

अगला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2027 में हैं, इसलिए अभी से जमीनी स्तर पर कमजोरियों को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। हाईकमान ने सबसे कमजोर जिले से ही संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है।

गुटबाजी सुलझाने की दोहरी जिम्मेदारी

राजेश ठाकुर का दौरा सिर्फ संगठन की मजबूती तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच चल रही खींचतान ने भी पार्टी को कमजोर किया है। ठाकुर को इस आंतरिक कलह को कम करने और दोनों धड़ों को एकजुट करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।