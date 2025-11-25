‘उरांव धर्म एवं प्रथाएं’ के हिंदी अनुवाद पुस्तक का विमोचन, राज्यपाल ने कहा-जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक जीवन का जीवंत दस्तावेज

राज्य ब्यूरो, रांची । राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रख्यात मानवशास्त्री शरत चंद्र राय की महत्वपूर्ण कृति ‘उरांव धर्म एवं प्रथाएं’ का डा. राज रतन सहाय द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद पुस्तक का विमोचन किया।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव एवं सरयू राय, पूर्व लोकसभा सदस्य सुदर्शन भगत सहित कई विद्वतजन, शोधकर्ता तथा विभिन्न शैक्षणिक व सामाजिक संस्थानों से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह पुस्तक भारत की जनजातीय परंपराओं, आस्था-विचार, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक जीवन का एक जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने उल्लेख किया कि शरत चंद्र राय ने अपने शोध में उरांव समाज की जीवन-दृष्टि, मान्यताओं और परंपराओं को अत्यंत गहनता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने अनुवादक डा. राज रतन सहाय को बधाई देते हुए कहा कि अनुवाद किसी संस्कृति के ज्ञान-कोष को व्यापक समाज तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है।