रेलवे में बंपर भर्ती: 22 हजार लेवल-1 पदों पर भर्ती को मंजूरी, दक्षिण पूर्व रेलवे को मिले 1199 पद

जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय रेलवे में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने 11 श्रेणियों में कुल 22,000 लेवल-1 पदों पर नई नियुक्तियों की मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को इस संबंधमें आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस भर्ती में दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) के लिए 1,199 पद आवंटित किए गए हैं।

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (एमपीपी) शत्रुघ्न बेहरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी जोनों और प्रोडक्शन यूनिट्स से लेवल-1 के रिक्त पदों की मांग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) के माध्यम सेली गई थी। वर्ष 2025 के सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के तहत इन 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कोटे के लिए आरक्षण का पूरा प्रावधान रखा गया है। सबसे ज्यादा पद इंजीनियरिंग विभाग में हैं, जहां कुल 12,500 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4: 11,000 पद

असिस्टेंट (ट्रैक मशीन): 600 पद

असिस्टेंट (ब्रिज): 600 पद दक्षिण पूर्व रेलवे में 11 श्रेणियों में कुल 1,199 पदों पर बहाली होगी। यह भर्ती रेलवे की संचालन क्षमता बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।

रांची: मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2026 के केंद्रों का चयन पारदर्शी हो : उपायुक्त झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 के लिए रांची जिले में परीक्षा केंद्रों और मूल्यांकन केंद्रों के चयन की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि केंद्रों का चयन पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी हो, नकल की कोई गुंजाइश न रहे। केंद्रों में पर्याप्त कक्षाएं, सीसीटीवी, अच्छी रोशनी, पेयजल, शौचालय, सुगम यातायात और सुरक्षाव्यवस्था अनिवार्य हो। प्रस्तावित सूची पर चर्चा के बाद परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कुछ केंद्रों में बदलाव किया गया।