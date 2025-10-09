Jharkhand High court से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अमित शाह के खिलाफ की थी गंभीर टिप्पणी

राज्य ब्यूरो, रांची। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने उनके खिलाफ चाईबासा की निचली अदालत में चल रही सभी कार्रवाई को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले को फिर से विचार करने के लिए चाईबासा कोर्ट वापस भेज दिया। अब शिकायतवाद पर पुन: सुनवाई होगी और नया आदेश पारित होगा।चाईबासा कोर्ट ने शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन किया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विशेष मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया था, जो विधिसम्मत नहीं है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कौशिक सारखेल और दीपांकर ने राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत चाईबासा के मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई थी। उस समय मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी। अपील याचिका पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने मामले में मजिस्ट्रेट को फिर से निर्णय लेने का आदेश दिया था।