पुणे से रांची आने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 से 7 नवंबर के बीच सिर्फ 2 दिन मिलेगी ट्रेन; जल्द बुक करें टिकट
Pune To Ranchi Train Ticket: पुणे से रांची आने वाले यात्रियों के लिए 1 से 7 नवंबर के बीच ट्रेन ...और पढ़ें
HighLights
पुणे से रांची ट्रेन सेवा 1-7 नवंबर तक सीमित।
यात्रियों को इस अवधि में केवल दो दिन मिलेगी ट्रेन।
डिजिटल डेस्क, रांची। Pune To Ranchi Train Ticket: पुणे से रांची आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप नवंबर के पहले सप्ताह में पुणे से झारखंड की राजधानी रांची आने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए।
दरअसल, एक नवंबर से सात नवंबर के बीच पुणे से रांची के लिए ट्रेन की सुविधा सिर्फ दो दिन उपलब्ध रहेगी। ऐसे में यात्रियों के पास सफर के लिए सीमित विकल्प होंगे।
त्योहारी सीजन और छुट्टियों के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है। खासकर उन लोगों को अपनी यात्रा की तारीख पहले तय करनी होगी, जिन्हें निर्धारित समय पर रांची पहुंचना जरूरी है। ऐसे में आखिरी समय तक टिकट का इंतजार करना भारी पड़ सकता है।
पुणे से रांची आने वाली प्रमुख ट्रेन
पुणे हटिया एक्सप्रेस PUNE HATIA EXP (22845) - यह ट्रेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (सुपरफास्ट एक्सप्रेस) श्रेणी में आती है। यह ट्रेन डेली नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है।
पुणे से रांची जाने वाली ट्रेनों में टिकटों का वेटिंग स्टेटस
1 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
4 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
इस दिन कोई ट्रेन नहीं
2, 3, 5, 6, 7 नवंबर को कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है। इसलिए समय रहते अपनी टिकट बुक कर लें।
नोट-:ऊपर दी गई टिकटों की स्थिति से संबंधित सभी सूचनाएं 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजे तक ट्रैवल सेवा उपलब्ध कराने वाली साइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई हैं।
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