पुणे से रांची आने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 से 7 नवंबर के बीच सिर्फ 2 दिन मिलेगी ट्रेन; जल्द बुक करें टिकट

डिजिटल डेस्क, रांची। Pune To Ranchi Train Ticket: पुणे से रांची आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप नवंबर के पहले सप्ताह में पुणे से झारखंड की राजधानी रांची आने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए।

दरअसल, एक नवंबर से सात नवंबर के बीच पुणे से रांची के लिए ट्रेन की सुविधा सिर्फ दो दिन उपलब्ध रहेगी। ऐसे में यात्रियों के पास सफर के लिए सीमित विकल्प होंगे। त्योहारी सीजन और छुट्टियों के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है। खासकर उन लोगों को अपनी यात्रा की तारीख पहले तय करनी होगी, जिन्हें निर्धारित समय पर रांची पहुंचना जरूरी है। ऐसे में आखिरी समय तक टिकट का इंतजार करना भारी पड़ सकता है।