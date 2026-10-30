दीपावली पर लुधियाना से रांची आना है तो देर न करें, 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इन तारीखों में ही मिलेगी ट्रेन
Ludhiana To Ranchi Train Ticket: दीपावली पर लुधियाना से रांची घर आने की योजना बना रहे यात्रियों को जल्द टिकट ...और पढ़ें
HighLights
दीपावली पर लुधियाना से रांची यात्रा की तैयारी करें।
जल्द से जल्द ट्रेन टिकट बुक करना आवश्यक है।
डिजिटल डेस्क, रांची। Ludhiana To Ranchi Train Ticket: दीपावली पर अपने घर रांची आने की तैयारी कर रहे लुधियाना में रहने वाले लोगों के लिए अब समय कम बचा है। त्योहार में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों को जल्द से जल्द ट्रेन का टिकट बुक करा लेना चाहिए। आखिरी समय तक इंतजार करने पर मनपसंद तारीख में सीट मिलना मुश्किल हो सकता है।
लुधियाना से रांची आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख तय कर उपलब्ध ट्रेनों और सीटों की स्थिति जांचनी चाहिए। इसके बाद बिना देर किए टिकट बुक करा लेना बेहतर होगा। दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं। ऐसे में यात्रा की तैयारी पहले से करना जरूरी है।
लुधियाना से रांची आने वाली प्रमुख ट्रेन
जम्मू तवी - संबलपुर एक्सप्रेस JAT SBP EXPRESS (18310) - जम्मू और कश्मीर को ओडिशा से जोड़ने वाली लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेन है।
लुधियाना से रांची जाने वाली ट्रेनों में टिकटों का वेटिंग स्टेटस
1 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
3 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
5 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
6 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
इस दिन कोई ट्रेन नहीं
31 अक्टूबर और 2, 4, 7 नवंबर को कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है। इसलिए समय रहते अपनी टिकट बुक कर लें।
नोट-: ऊपर दी गई टिकटों की स्थिति से संबंधित सभी सूचनाएं 30 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे तक ट्रैवल सेवा उपलब्ध कराने वाली साइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई हैं।