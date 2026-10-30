दीपावली पर लुधियाना से रांची आना है तो देर न करें, 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इन तारीखों में ही मिलेगी ट्रेन

डिजिटल डेस्क, रांची। Ludhiana To Ranchi Train Ticket: दीपावली पर अपने घर रांची आने की तैयारी कर रहे लुधियाना में रहने वाले लोगों के लिए अब समय कम बचा है। त्योहार में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों को जल्द से जल्द ट्रेन का टिकट बुक करा लेना चाहिए। आखिरी समय तक इंतजार करने पर मनपसंद तारीख में सीट मिलना मुश्किल हो सकता है।

लुधियाना से रांची आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख तय कर उपलब्ध ट्रेनों और सीटों की स्थिति जांचनी चाहिए। इसके बाद बिना देर किए टिकट बुक करा लेना बेहतर होगा। दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं। ऐसे में यात्रा की तैयारी पहले से करना जरूरी है।