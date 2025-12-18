पतरातु-मैक्लुस्कीगंज पथ चौड़ीकरण पर घमासान, फूटा रैयतों का गुस्सा; मुआवजा शिविर का ग्रामीणों ने किया विरोध

जागरण संवाददाता, पिपरवार। पतरातु-हेन्देगीर-मैक्लुस्कीगंज मुख्य पथ के चौड़ीकरण एवं जर्जर सड़क निर्माण को लेकर आयोजित ग्रामसभा उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब मुआवजा दर को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया।

टंडवा अंचल प्रशासन द्वारा बुधवार को बचरा उत्तरी पंचायत भवन में आयोजित ग्रामसभा में भूमि अधिग्रहण के एवज में सरकार द्वारा निर्धारित 11,455 रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा दर का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया।

ग्रामसभा में शामिल प्रभावित रैयतों ने एक स्वर में 50 हजार रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा देने की मांग करते हुए प्रशासन के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया।

ग्रामीणों का कहना था कि वर्तमान दर न तो बाजार मूल्य के अनुरूप है और न ही आजीविका के नुकसान की भरपाई करती है। बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण की जद में बचरा बस्ती के समीप की आबादी एवं निजी भूमि आ रही है, जिससे कई परिवारों के घर, दुकानें और जीवनयापन के साधन प्रभावित होंगे।