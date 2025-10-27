Language
    Chhath Puja: छठ पर अलग अंदाज में नजर आए विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, तबला बजा लोगों को दी शुभकामनाएं

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:21 AM (IST)

    झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव राजनीति के साथ अपने शौक को भी महत्व देते हैं। छठ पर्व पर उन्होंने तबला बजाते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें उनकी कला और भक्ति का संगम दिखा। वे हर साल अपने गांव में सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, जिससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। 

    तबला बजाते प्रदीप यादव। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच अपने शौक को भी समय देना बखूबी जानते हैं।

    जहां ज्यादातर नेता राजनीति के भंवर में अपने निजी रुचियों को भूल जाते हैं, वहीं प्रदीप यादव इस मामले में जरा हटकर हैं। उनकी तबला वादन कला और खेलों में गहरी रुचि उन्हें एक अलग पहचान देती है।

    आज छठ महापर्व के पावन अवसर पर उन्होंने पारंपरिक छठ गीतों पर तबला बजाते हुए एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उनकी तबले की थाप और छठ की भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला।

    प्रदीप यादव हर साल अपने पैतृक गांव पोड़ैयाहाट में छठ पर्व के मौके पर एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन भी करते हैं। इस आयोजन में स्थानीय कलाकारों और पारंपरिक गीत-संगीत को बढ़ावा दिया जाता है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का एक प्रयास है।

    उनके इस जुनून ने न केवल स्थानीय लोगों का दिल जीता, बल्कि यह भी दिखाया कि राजनीति के साथ-साथ कला और संस्कृति को भी महत्व दिया जा सकता है।

    प्रदीप यादव का यह प्रयास नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और पारंपरिक कला को अपनाने की प्रेरणा देता है।