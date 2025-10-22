पुलिस संस्मरण दिवस पर बलिदानियों को किया गया याद, झारखंड सहित पूरे देश में हुए कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) वन परिसर स्थित परेड मैदान में मंगलवार को बलिदानियों की याद व सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बलिदानियों की याद में सम्मान स्वरूप जैप वन परिसर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड मैदान में परेड की सलामी ली। इस मौके पर झारखंड सहित पूरे देश में एक वर्ष के भीतर हुए बलिदानियों को याद किया जाता है। इस एक वर्ष की गणना एक सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच की गई है। इस दरम्यान पूरे देश में 191 जांबाज जवानों व अधिकारियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया है। बलिदानियों की सूची में झारखंड से माओवादी अभियान में शामिल एक जवान सिपाही सुनील धान भी शामिल हैं। वे झारखंड जगुआर के जवान थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बलिदानी सुनील धान इसी वर्ष 12 अप्रैल को पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी गांव के पश्चिम में स्थित घने जंगल में माओवादियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान में ड्यूटी के दौरान आइईडी की चपेट में आ गए थे।

इस घटना में वे जख्मी हुए थे और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई थी। पुलिस संस्मरण दिवस परेड के दौरान झारखंड पुलिस के सभी पदाधिकारियों व कर्मियों ने बलिदानियों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ा रहने का निश्चय किया व वीर बलिदानियों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।