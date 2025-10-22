पुलिस संस्मरण दिवस पर बलिदानियों को किया गया याद, झारखंड सहित पूरे देश में हुए कार्यक्रम
पुलिस संस्मरण दिवस पर, झारखंड और पूरे देश में पुलिस बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों के सम्मान में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। यह दिन देश की सेवा में प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) वन परिसर स्थित परेड मैदान में मंगलवार को बलिदानियों की याद व सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया।
इस मौके पर डीजीपी सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बलिदानियों की याद में सम्मान स्वरूप जैप वन परिसर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड मैदान में परेड की सलामी ली।
इस मौके पर झारखंड सहित पूरे देश में एक वर्ष के भीतर हुए बलिदानियों को याद किया जाता है। इस एक वर्ष की गणना एक सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच की गई है।
इस दरम्यान पूरे देश में 191 जांबाज जवानों व अधिकारियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया है। बलिदानियों की सूची में झारखंड से माओवादी अभियान में शामिल एक जवान सिपाही सुनील धान भी शामिल हैं। वे झारखंड जगुआर के जवान थे।
बलिदानी सुनील धान इसी वर्ष 12 अप्रैल को पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी गांव के पश्चिम में स्थित घने जंगल में माओवादियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान में ड्यूटी के दौरान आइईडी की चपेट में आ गए थे।
इस घटना में वे जख्मी हुए थे और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई थी। पुलिस संस्मरण दिवस परेड के दौरान झारखंड पुलिस के सभी पदाधिकारियों व कर्मियों ने बलिदानियों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ा रहने का निश्चय किया व वीर बलिदानियों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
बलिदान हुए पुलिसकर्मियों की संख्या
एक सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक पूरे देश में कर्तव्य के दौरान बलिदान हुए पुलिसकर्मियों की संख्या
आंध्र प्रदेश (05), अरुणाचल प्रदेश (01), असम (02), बिहार (08), छत्तीसगढ़ (16), गुजरात (03), झारखंड (01), कर्नाटक (08), केरल (01), मध्य प्रदेश (11), महाराष्ट्र (01), मणिपुर (03), नागालैंड (01), ओडिशा (02), पंजाब (03), राजस्थान (07), तमिलनाडू (06), तेलंगाना (05), त्रिपुरा (02), उत्तर प्रदेश (03), उत्तराखंड (04), पश्चिम बंगाल (12), चंडीगढ़ (02), दिल्ली (08), जम्मू कश्मीर (14), लद्दाख (01), असम रायफल्स (02), बीएसएफ (23), सीआइएसएफ (06), सीआरपीएफ (09), आइटीबीपी (05), एसएसबी (06), एनडीआरएफ (01) व आरपीएफ (09)।
