    झारखंड में पीजी मेडिकल काउंसलिंग का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, 27 नवंबर को होगी सीटों की अलॉटमेंट

    By Neeraj Ambastha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहले काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने तिथियों में बदलाव किया है। जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे 18-19 नवंबर को भर सकते हैं। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल (एमडी तथा एमएस) तथा डिप्लोमा एवं डीएनबी कोर्स में नामांकन के लिए पहली काउंसिलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी हुआ है।

    केंद्र की मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने काउंसिलिंग की तिथियां में संशोधन किया। इसके तहत वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन फार्म नहीं भरा था, वे 18-19 नवंबर को ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे।

    पर्षद द्वारा 20 नवंबर को औपबंधिक राज्य मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभ्यर्थी उसपर 21 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

    इसके बाद 22 नवंबर को अंतिम रूप से राज्य मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 23 से 24 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी होगी।

    इसमें 25 नवंबर तक संशोधन किया जा सकेगा। 27 नवंबर को सीटों का आवंटन होगा। 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक आवंटित संस्थानों में प्रमाणपत्रों की जांच तथा नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी।

    पर्षद के अनुसार, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फार्म भर चुके हैं, उन्हें दोबारा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।