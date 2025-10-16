Jharkhand news: पांच नाबालिग और तीन युवाओं को ले जा रहा था तमिलनाडू, लोहरदगा में मानव तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,रांची। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) लोहरदगा और एसआइबी की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी के एक मामले का खुलासा हुआ है। बुधवार को की गई छापेमारी में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो आठ मजदूरों को राज्य से बाहर अवैध रूप से ले जाने की कोशिश कर रहा था।



आरपीएफ के कमांडेंट पवन कुमार के नेतृत्व में रांची मंडल की टीम ने लोहरदगा स्टेशन पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान लातेहार निवासी मुनु उरांव (39 वर्ष) को पकड़ा गया, जो कांचीपुरम (तमिलनाडु) में मजदूरी के लिए पांच नाबालिग और तीन युवाओं को ले जाने की योजना बना रहा था।



आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित मुक्त कराया और तस्कर के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी एवं मुक्त कराए गए मजदूरों को विधिक कार्रवाई के लिए एएचटीयू लोहरदगा को सौंप दिया गया।



आरपीएफ लोहरदगा और एसआइबी की इस कार्रवाई से मानव तस्करी की एक बड़ी वारदात टल गई। कार्रवाई में शामिल अधिकारी एवं स्टाफ में आरपीएफ पोस्ट लोहरदगा इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, उपनिरीक्षक अजीत कुमार, उपनिरीक्षक एलके मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी शिव राम इंदवार, कांस्टेबल सचिदानंद दिवाकर, शिवदत्त कुमार, अनुराग सिंह, भारत सिंह शामिल थे