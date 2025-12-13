Language
    Palamu News: शादी के बाद नवविवाहिता लापता, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

    By Zafar Hussain Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    झारखंड के पलामू जिले से एक नवविवाहिता के लापता होने की खबर सामने आई है। शादी के बाद अचानक लापता होने से मायके वाले चिंतित हैं और उन्होंने ससुराल पक्ष ...और पढ़ें

    संवादसूत्र,जागरण,जपला,(पलामू)। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कररिया गांव से एक नवविवाहिता 6 दिसंबर की रात से लापता है। महिला की शादी महज दो माह पूर्व हुई थी। ससुराल से उसके अचानक गायब हो जाने के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।

    मायके पक्ष वालों ने प्रशासन से बेटी को जल्द खोज निकालने की मांग की है। लापता नवविवाहिता के पिता अजीमुद्दीन अंसारी, जो मूल रूप से हुसैनाबाद ऊपरी गांव के निवासी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ने इस संबंध में मोहम्मदगंज थाना में आवेदन दिया है।

    आवेदन में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री शगुफ्ता प्रवीण उर्फ रूबी खातून का निकाह 8 अक्टूबर 2025 को कररिया गांव निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी के पुत्र मो. फिरदोश अंसारी के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था।

     ससुराल वालों की प्रताड़ना से भयभीत रहती थी युवती

    अजीमुद्दीन अंसारी का आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष का व्यवहार उनकी पुत्री के प्रति ठीक नहीं था। ससुर, सास, जेठ, जेठानी और पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिससे वह भयभीत रहती थी।

    उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर की सुबह करीब आठ बजे लड़की के ससुर ने फोन कर सूचना दी कि शगुफ्ता उर्फ रूबी खातून रात में घर से कहीं चली गई है और सुबह घर में नहीं मिली।

    वहीं ससुराल पक्ष की ओर से भी मोहम्मदगंज थाना में आवेदन दिया गया है। उनका कहना है कि 6 दिसंबर की रात सभी लोग भोजन कर सो गए थे। सुबह उठने पर रूबी घर में नहीं मिली।

    काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद ससुर इस्लामुद्दीन अंसारी ने थाना में सनहा दर्ज कराया।मोहम्मदगंज थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन और जानकारियों के आधार पर विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। नवविवाहिता की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है तथा टेक्निकल सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है।