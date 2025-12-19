Language
    New Year 2026: नए साल के जश्न के लिए तैयार है ओरमांझी, एक ही ट्रिप में घूमें जू, तितली पार्क और मछली घर; जानें रूट और बजट

    By Kumar Gaurav Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, रांची। साल 2025 को विदा करने और नववर्ष 2026 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगर आप भी राजधानी रांची के शोर-शराबे से दूर परिवार के साथ 'फील-गुड' समय बिताना चाहते हैं, तो ओरमांझी के पर्यटन स्थल आपकी पहली पसंद हो सकते हैं। रांची मुख्यालय से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिरसा जैविक उद्यान, तितली पार्क और मछली घर पर्यटकों के लिए सज-धज कर तैयार हैं।

    एक ही जगह मिलेगा मनोरंजन का ट्रिपल डोज

    ओरमांझी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के प्रमुख आकर्षण एक-दूसरे के बेहद करीब हैं। आप एक ही दिन में इन तीन शानदार जगहों का आनंद ले सकते हैं:

    बिरसा मुंडा जैविक उद्यान (जू): वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए यह झारखंड का सबसे पसंदीदा स्पॉट है। यहां प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये का टिकट है।

    तितली पार्क: रंग-बिरंगी तितलियों के बीच समय बिताना बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव होगा। यहाँ का टिकट 30 रुपये प्रति व्यक्ति है।

    रांची मछली घर (Aquarium): जलीय जीवों की दुनिया को करीब से देखने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। यहाँ भी प्रवेश शुल्क 30 रुपये है।

    नोट: बच्चों के लिए टिकट की कीमतें आधी रखी गई हैं, जिससे यह फैमिली ट्रिप के लिए काफी किफायती (Budget Friendly) हो जाता है।

    रुक्का डैम: सुकून और नौका विहार का आनंद

    अगर आप पानी की लहरों और शांति के शौकीन हैं, तो रुक्का डैम आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। ओरमांझी से यहां जाने के दो रास्ते हैं।

    ओरमांझी से 7 किमी पहले इरबा होते हुए। रांची से आने वाले लोग विकास गोलचक्कर से 4 किमी आगे जाकर यहां पहुंच सकते हैं। यहां पर्यटक नौका विहार (Boating) और प्राकृतिक हरियाली का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि डैम क्षेत्र में शाम के समय रुकने की व्यवस्था कम है, इसलिए दिन में घूमना बेहतर रहेगा।

    कैसे पहुंचें और कहां ठहरें?

    रांची-रामगढ़ मार्ग (NH-20) पर स्थित होने के कारण यहां पहुंचना बेहद आसान है। अल्बर्ट एक्का चौक से निजी वाहन या सवारी गाड़ी से आने में मात्र 40 से 50 मिनट का समय लगता है।

    • ठहरने की व्यवस्था: ओरमांझी के आसपास अच्छे होटल्स और रेस्तरां उपलब्ध हैं जहां भोजन और रुकने की उत्तम व्यवस्था है।
    • सावधानी: रुक्का डैम जाने वाला मार्ग (NH-20 से लगभग 5 किमी) थोड़ा खराब है और वहां स्ट्रीट लाइट की कमी है, इसलिए सूर्यास्त से पहले अपनी वापसी सुनिश्चित करना समझदारी होगी।

    पर्यटकों के लिए क्विक गाइड (Quick Info)

     स्थान 

    दूरी (रांची से) 
    		 
    		मुख्य आकर्षण टिकट (लगभग)
    बिरसा जैविक उद्यान  24 किमी

     

    वन्य जीव व सफारी

    		 ₹50
    तितली पार्क 24 किमी रंगीन तितलियां ₹30
    मछली घर 24 किमी

     

    रंग-बिरंगी मछलियां

    		 ₹30
    रुक्का डैम 20-22 किमी नौका विहार --