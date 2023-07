Opposition Meeting: विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने बेंगलुरु पहुंचे हेमंत, सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा

विपक्षी दलों की एकजुटता की कवायद में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार शाम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने वहां विपक्षी नेताओं के रात्रिभोज में हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन मंगलवार को होने वाली विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में भाग लेंगे।

विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने बेंगलुरु पहुंचे हेमंत सोरेन। जागरण फोटो

राज्य ब्यूरो, रांची: विपक्षी दलों की एकजुटता की कवायद में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार शाम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने वहां विपक्षी नेताओं के रात्रिभोज में हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन मंगलवार को होने वाली विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। इसे लेकर गठबंधन दलों के बीच फार्मूला बन सकता है। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने पटना बैठक में भी हिस्सा लिया था और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन की पुरजोर वकालत की थी। कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार चला रहे हेमंत राज्य में कांग्रेस और राजद के सहयोग से हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा एक बड़ा टास्क है। हालांकि कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 14 में से नौ सीटों पर दावेदारी की है। ऐसे में झामुमो के हिस्से में पांच सीटें आएगी। केंद्रीय समिति की बैठक में ज्यादा सीटों की उठी थी मांग हाल ही में संपन्न हुई झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में यह बात जोरशोर से उठी है कि पार्टी को ज्यादा सीटों पर दावेदारी करना चाहिए। सीटों के बंटवारे के फार्मूले का निर्धारण विधानसभा चुनाव के परिणाम को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ऐसा हुआ तो झामुमो के हिस्से में ज्यादा सीटें आ सकती है। सदस्य संख्या बढ़ाने पर रहेगा जोर बहरहाल, झामुमो का फोकस लोकसभा में अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने पर है। अभी सिर्फ एक सीट झामुमो के पास है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व उन सीटों पर फोकस कर रहा है, जिन्हें पूर्व में पार्टी जीतती रही है। इसी को आधार बनाकर गठबंधन दलों के बीच पार्टी दावा करेगी।

