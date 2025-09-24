झारखंड में बचे हैं गिने-चुने इनामी माओवादी, आत्मसमर्पण करो नहीं तो गोली खाओ के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही पुलिस

राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य में भाकपा माओवादियों को छोड़ सक्रिय रहे अन्य तीन संगठनों के सिर्फ नौ कुख्यात इनामी माओवादी वांछित हैं। इन्हें फरार घोषित करते हुए राज्य सरकार ने इनाम की घोषणा कर रखी है।

इन इनामी माओवादियों में झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के चार, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट आफ इंडिया (पीएलएफआइ) के दो तथा तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के तीन शामिल हैं।

इनमें सिर्फ एक ही 25 लाख रुपये का इनामी है। शेष एक लाख से 10 लाख तक के इनामी हैं। झारखंड पुलिस के लिए वांछित माओवादियों की सूची में अब केवल 51 माओवादी बचे हैं।

इनमें 42 भाकपा माओवादी संगठन के व शेष नौ इन छोटे-छोटे तीनों संगठनों के हैं। सभी बड़े इनामी माओवादी भाकपा माओवादी संगठन के हैं।

एक-एक करोड़ के तीन माओवादी

इनमें एक-एक करोड़ के तीन माओवादी असीम मंडल, मिसिर बेसरा व पतिराम मांझी के अलावा 25-25 लाख के लालचंद्र हेम्ब्रम व अजय महतो आदि शामिल हैं।

झारखंड पुलिस ने 31 मार्च 2026 तक झारखंड को माओवादियों से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। इसके लिए झारखंड पुलिस की ओर से अधिकृत रूप से माओवादियों को चेतावनी भी दी गई है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें।