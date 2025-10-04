Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand BJP को मजबूत करेगा ओबीसी-आदिवासी समीकरण,आदित्य साहू जल्द बन सकते हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष

    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:01 AM (IST)

    लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के नाम की प्रतीक्षा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को आदित्य साहू के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष मिला। हालांकि लंबे इंतजार के बाद पूर्णकालिक की जगह कार्यकारी अध्यक्ष मिलना थोड़ा अटपटा लगा लेकिन दिन चढ़ते ही बधाइयों की लिस्ट इंटरनेट मीडिया से निकलकर प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    रघुबर दास को प्रणाम करते आदित्य साहू।(फोइल फोटो)

    दिव्यांशु, रांची। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के नाम की प्रतीक्षा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को आदित्य साहू के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष मिला।

    हालांकि लंबे इंतजार के बाद पूर्णकालिक की जगह कार्यकारी अध्यक्ष मिलना थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन दिन चढ़ते ही बधाइयों की लिस्ट इंटरनेट मीडिया से निकलकर प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच गई।

    विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू की जोड़ी को आदिवासी और ओबीसी समुदाय के बीच समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जाने लगा।

    इन सबके बीच यह सवाल भी कानाफूसी के तौर पर तैरता रहा कि सालभर पहले चुनावों के समय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए रवींद्र राय की भूमिका अब क्या होगी।

    विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा को फिलहाल कार्यकारी तौर पर ही सही लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने शांत करने की कोशिश की है।

    बड़े नामों की दावेदारी के बीच आदित्य साहू पर भरोसा

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिछले आठ महीने से कई बड़े नाम सामने आते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा जैसे कई बड़े नाम इस सूची में बने हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भविष्य का रास्ता खोल दिया है।

    बिहार चुनाव संपन्न होने के साथ ही आदित्य साहू को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। आदित्य साहू तेली समुदाय से आते हैं और वे झारखंड के मूलवासी हैं।

    ओबीसी मतदाताओं को साधने में लगी भाजपा को यह प्रोफाइल जंचा। इसके अलावा बगैर शोरगुल के काम करने की इनकी शैली भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय करने में कामयाब होगी, ऐसा पार्टी का मानना है।