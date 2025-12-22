पलामू में ओबीसी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अटकी, 37120 विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मैट्रिक के बाद ओबीसी एवं एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण बाधित न हो, इसके लिए सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की व्यवस्था की गई है।

लेकिन पलामू जिले के ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि का अब तक भुगतान नहीं हो सका है। इससे जिले के कुल 37,120 छात्र-छात्राओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

अगले सत्र में नामांकन से पहले कालेज प्रबंधन द्वारा नो ड्यूज प्रमाणपत्र की मांग की जा रही है। अधिकांश छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति की राशि से ही कॉलेज फीस, हास्टल शुल्क सहित अन्य शैक्षणिक खर्चों का भुगतान करते हैं।

छात्रवृत्ति की राशि तीन हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक होती है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को संस्थान से जुड़े विशेष खर्चों के लिए भी यह राशि मिलती है। राशि भुगतान को लेकर छात्र-छात्राएं लगातार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल जल्द भुगतान का आश्वासन ही दिया जा रहा है।