    पलामू में ओबीसी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अटकी, 37120 विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी

    By Sachidanand Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    पलामू जिले में ओबीसी वर्ग के 37,120 विद्यार्थियों को सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा न ...और पढ़ें

    ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप अटकी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मैट्रिक के बाद ओबीसी एवं एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण बाधित न हो, इसके लिए सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की व्यवस्था की गई है।

    लेकिन पलामू जिले के ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि का अब तक भुगतान नहीं हो सका है। इससे जिले के कुल 37,120 छात्र-छात्राओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

    अगले सत्र में नामांकन से पहले कालेज प्रबंधन द्वारा नो ड्यूज प्रमाणपत्र की मांग की जा रही है। अधिकांश छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति की राशि से ही कॉलेज फीस, हास्टल शुल्क सहित अन्य शैक्षणिक खर्चों का भुगतान करते हैं।

    छात्रवृत्ति की राशि तीन हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक होती है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को संस्थान से जुड़े विशेष खर्चों के लिए भी यह राशि मिलती है। राशि भुगतान को लेकर छात्र-छात्राएं लगातार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल जल्द भुगतान का आश्वासन ही दिया जा रहा है।

    स्कॉलरशिप नहीं मिलने से पढ़ाई प्रभावित

    पलामू जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलने से कॉलेज फीस और हॉस्टल खर्च का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीण इलाकों से शहर आकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं पूरी तरह छात्रवृत्ति पर निर्भर हैं।

    समय पर राशि नहीं मिलने से उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज छात्र लगातार छात्रवृत्ति भुगतान की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एक वर्ष से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे आगे की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है।

    फीस भुगतान में छात्रों को परेशानी

    सत्र समाप्त होने के बाद महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में परीक्षा फॉर्म भरने से पहले सभी बकाया शुल्क जमा कर नो ड्यूज प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है। छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के कारण कई छात्र-छात्राएं बकाया फीस जमा करने में असमर्थ हैं। इससे उनकी आगे की पढ़ाई जारी रखने में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है।

    ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि का आवंटन अब तक नहीं हो सका है। इसी कारण भुगतान लंबित है। जिले के 37,120 ओबीसी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलनी है। इस संबंध में सरकार से पत्राचार किया गया है। राशि का आवंटन होते ही छात्रों के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।

    -

    प्यारेलाल, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू