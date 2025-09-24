अब सड़क सुरक्षा के लिए मिलेगी पहले से तीन गुना अधिक राशि,परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

ए राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित राशि को तीन गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस आलोक में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन चालकों से वसूली गई जुर्माना राशि में से 30 प्रतिशत राशि सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से विभिन्न कार्यों में खर्च की जाएगी।

पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा वसूली गई जुर्माना राशि में से महज 10% सड़क सुरक्षा के मद में खर्च की जाती थी। परिवहन विभाग में मौजूद सड़क सुरक्षा कोष का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, सुरक्षित परिवहन प्रणालियों के विकास, नीति निर्माण, सुरक्षित बुनियादी ढांचे में निवेश और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों के लिए किया जाता रहा है।