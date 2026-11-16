निशा भगत मामले में CBI का पहला एक्शन, अजय तिर्की और ज्योत्सना के खिलाफ FIR दर्ज

राज्य ब्यूरो, रांची। आदिवासी नेत्री निशा भगत कथित आत्महत्या केस में सीबीआइ की नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध-1 शाखा ने 14 नवंबर को केस री-रजिस्टर किया है।

सीबीआइ ने रांची के पिठोरिया थाने में सात नवंबर को दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए केस री-रजिस्टर किया है। यह प्राथमिकी अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है।

पूरा मामला आत्महत्या के लिए उकसाने, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, धमकाने तथा आपराधिक साजिश रचने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज की गईं हैं।

सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अपनी जांच तेज कर दी है। जांच के क्रम में ही सीबीआइ सोमवार को आरोपित अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के घर पहुंची और आवश्यक छानबीन भी की।

लाइव आकर किया था सुसाइड

छह नवंबर को आदिवासी नेत्री निशा भगत ने रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित आवास में इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर लाइव आकर पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले में उसके पिता आनंदू भगत ने लिखित शिकायत की थी। वे मूल रूप से गुमला जिले के घाट गांव जोराटांड़ निवासी हैं।

उन्होंने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री निशा भगत पर मानसिक तथा सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर तथा झूठे मुकदमे में फंसाकर इतना दबाव बनाया गया कि उसने आत्महत्या कर ली।

पिता के अनुसार, उनकी पुत्री निशा भगत के चरित्र का हनन इंटरनेट मीडिया पर एक साजिश के तहत किया गया था। दावा किया कि उससे तंग आकर उसकी बेटी ने आत्महत्या की।

उन्होंने यह भी बताया था कि पिठोरिया के तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय व अन्य पुलिस पदाधिकारी अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा जमीन के दलाल चर्च के दलाल ने घर से निकलते, कहीं पर भी आते-जाते उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।