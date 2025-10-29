केरल से गिरफ्तार माओवादी सावन टुटी से अनल, मिसिर बेसरा का पता पूछेगी एनआइए

राज्य ब्यूरो, रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी पहाड़ी पर डायरेक्शनल बम से सुरक्षा बलों पर हमले के मामले में केरल के इडुक्की से गिरफ्तार माओवादी सावन टुटी को रिमांड पर लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) पूछताछ करेगी।

वह सरायकेला-खरसांवा जिले का रहने वाला है और घटना के बाद से ही फरार होने के बाद वह केरल के इडुक्की जिले के मन्नार में छिपकर रह रहा था। एनआइए ने ही उसे केरल पुलिस के सहयोग से 14 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

एनआइए को सूचना है कि सावन टुटी कुख्यात माओवादी एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, असीम मंडल, अनल सहित सभी बड़े माओवादियों का करीबी रहा है। एनआइए अब उन सभी माओवादियों का पता लगाने के लिए सावन टुटी का सहारा लेगी।