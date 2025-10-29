केरल से गिरफ्तार माओवादी सावन टुटी से अनल, मिसिर बेसरा का पता पूछेगी एनआइए
केरल से गिरफ्तार माओवादी सावन टुटी से एनआइए अनल और मिसिर बेसरा के बारे में जानकारी जुटाएगी। एनआइए को संदेह है कि टुटी इन दोनों माओवादियों के लिए काम करता था और उन्हें सहायता प्रदान करता था। एनआईए इन माओवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। टुटी की गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिससे अनल और बेसरा को पकड़ने में मदद मिल सकती है।
राज्य ब्यूरो, रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी पहाड़ी पर डायरेक्शनल बम से सुरक्षा बलों पर हमले के मामले में केरल के इडुक्की से गिरफ्तार माओवादी सावन टुटी को रिमांड पर लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) पूछताछ करेगी।
वह सरायकेला-खरसांवा जिले का रहने वाला है और घटना के बाद से ही फरार होने के बाद वह केरल के इडुक्की जिले के मन्नार में छिपकर रह रहा था। एनआइए ने ही उसे केरल पुलिस के सहयोग से 14 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
एनआइए को सूचना है कि सावन टुटी कुख्यात माओवादी एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, असीम मंडल, अनल सहित सभी बड़े माओवादियों का करीबी रहा है। एनआइए अब उन सभी माओवादियों का पता लगाने के लिए सावन टुटी का सहारा लेगी।
इसके लिए जांच एजेंसी उसे जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। वहीं, झारखंड पुलिस का दावा है कि ये सभी माओवादी पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही सारंडा के घने जंगल क्षेत्र में हैं, जिनके विरुद्ध अभियान तेज है। डायरेक्शनल बम से हमला मामले में ये सभी बड़े माओवादी भी आरोपित हैं, जिनकी एनआइए को भी तलाश है।
