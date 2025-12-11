Language
    हजारीबाग में डॉ. जमिल के घर 200 पुलिसकर्मियों के साथ NIA का छापा; टेरर फंडिंग, दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन की आशंका

    By Chandan Sharma Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हजारीबाग में डॉ. जमिल के आवास पर छापा मारा, जिसमें 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। यह कार्रवाई टेरर फंडिंग और आतंकी ने ...और पढ़ें

    जागरणसंवाददाता, हजारीबाग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज सुबह तड़के हजारीबाग में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह लगभग 5:00 बजे, NIA की एक विशाल टीम ने पेलावल क्षेत्र निवासी दंत चिकित्सक (डेंटिस्ट) डॉ. जमिल के आवास पर अचानक छापा मारा। 

    सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह छापेमारी हजारीबाग में मौजूद आतंकी नेटवर्क के लिंक्स और टेरर फंडिंग के एक व्यापक मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। इस कार्रवाई में NIA के साथ 200 से अधिक पुलिस बल शामिल रहे, जिन्होंने डॉ. जमिल के घर को चारों ओर से घेर लिया और पूरे पेलावल क्षेत्र को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया।

    हजारीबाग का यह क्षेत्र पहले भी संदिग्ध गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है, जब यहाँ से आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। NIA का मानना है कि डॉ. जमिल का नाम देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी संगठनों के लिए लोगों की भर्ती और उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराने से जुड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है।

    फिलहाल डॉ. जमिल को NIA ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। टीम उनके घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर रही है ताकि टेरर फंडिंग के पूरे हिसाब-किताब और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। हालांकि, इस छापेमारी का सीधा संबंध किस मामले से है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक NIA या स्थानीय पुलिस द्वारा जारी नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि गहन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।