अश्विनी रघुवंशी, रांची। झारखंड को बिहार, बंगाल और ओडिशा से जोड़ने वाले पांच राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के हवाले हो चुके हैं। इनके नाम हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 20, 139, 522, 114 ए और 22। अभी तक इन राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल करता रहा है।

अब एनएचएआइ पर इनकी सूरत बदलने की जवाबदेही है। सब कुछ योजनानुसार हुआ तो अगले दो से तीन सालों में झारखंड के कई हिस्सों में फोरलेन सड़कों का जाल होगा। आवागमन सुगम हो जाएगा। चाईबासा में 18 किमी लंबा बाईपास बनाया जाएगा एनएच 20 बिहार के बख्तियारपुर से बिहारशरीफ, नवादा, रजौली होकर यह मार्ग झारखंड में प्रवेश करता है। कोडरमा, बरही, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, तुपूदाना, खूंटी, बंदगांव, चक्रधरपुर, चाईबासा, जैंतगढ़ होकर यह सड़क ओडिशा में प्रवेश कर जाती है।

वहां क्योंझर, पाणिकोइली, जाजपुर होकर सातभाया में समापन होता है। रांची से जैंतगढ़ का हिस्सा एनएचएआइ के जिम्मे आया है। तुपुदाना से कुंडीवारटोली तक फोरलेन बनाया जाना है। चाईबासा शहर में बाईपास बनेगा जो फोरलेन होगा। यह बाईपास फोरलेन होगा।

पुतिदा से रघुनाथपुर तक 18 किमी लंबाई होगी। चाईबासा से जैंतगढ़ तक सड़क को फोरलेन किया जाएगा। रांची से चक्रधपुर के बीच बंदगांव घाटी के अलावा कई जगहों पर सड़क संकरी है। बेहद घुमावदार है। इस हिस्से में सड़क को सीधा करने के लिए पहले अध्ययन किया जाएगा। फिर काम होगा।

रामपुरहाट से डुमरी तक चरणबद्ध तरीके से फोरलेन कुल 310 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए का 290 किमी का हिस्सा झारखंड में है। पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट से इसकी शुरूआत है। शिकारीपाड़ा, दुमका, बासुकीनाथ, जरमुंडी, देवघर, सारठ, मधुपुर, गिरिडीह होकर यह सड़क डुमरी में जीटी रोड से जुड़ जाएगी।

पहले चरण में बाबा धाम देवघर से बासुकीनाथ तक फोरलेन सड़क बन चुकी है। अब दुमका से बासुकीनाथ तक फोरलेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण समेत बाकी कार्य प्रगति पर है। देवघर से डुमरी तक 100 किमी लंबाई में 23 सौ करोड़ की लागत से फोरलेन बनाया जाना है।

मधपुर, सारठ एवं गिरिडीह शहर के लिए बाईपास बनाया जाएगा। गिरिडीह बाईपास के लिए 438 करोड़ रूपये की प्रारंभिक स्वीकृति भी हो चुकी है। स़ड़क का काम पूरा हो गया तो सावन में भोलेनाथ के बम सचमुच बमबम होंगे। चतरा से लातेहार तक 106 किमी की यात्रा आसान होगी एनएच 22 की शुरुआत भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के सोनबरसा से होती है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, जहानाबाद, गया, बोधगया, डोभी के बाद यह सड़क चतरा के गोसाईडीह से झारखंड में घुसती है। जोरी, लमटा, हंटरगंज होकर इसका समापन चंदवा में है।

अभी झारखंड के हंटरगंज समेत कई जगहों पर सड़क की दशा बेहद खराब है। जगह-जगह गड्ढे हैं। एनएचएआइ ने सबसे पहले गड्ढों को भर कर सड़क को चलने योग्य बनाने का काम शुरू किया है। झारखंड में 106 किमी लंबे एनएच को फोरलेन बनाने के डीपीआर के लिए निविदा हो चुकी है। चतरा शहर के लिए 14 किमी लंबा बाईपास बनाया जाएगा।

निकट भविष्य में हजारीबाग में एक और रिंग रोड एनएच 522 की लंबाई 119 किमी है। गिरिडीह से बगोदर से शुरुआत होती है तो हजारीबाग होते हुए चतरा में समापन। विष्णुगढ़, टाटीझरिया, दारू, हजारीबाग सदर एवं चतरा मुख्य पड़ाव हैं। 518 करोड़ की लागत से बगोदर से 48 किमी की दूरी तक फोरलेन बनाया जाना है।

केसुरा मोड़ से सरोनी कटकी और टाटीझरिया तक सड़क पर गड्ढे हैं। जर्जर भी है। दारू में दो संकरी पुलिया और तीखे मोड़ के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। टाटीझरिया एवं होलंग में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन के मुआवजा पर जिच है।

जल्द ही गड्ढों को भर कर चलने योग्य बनाया जाएगा। इसी मार्ग के लिए हजारीबाग शहर में एक और रिंग रोड बनेगा। सिलवार से बाईबास निकलेगा जो कटकमसांडी रोड को पार कर सलगा गांव से जुड़ेगा। बाईपास की लंबाई 26 किमी होगी।

पटना से शुरू हुई यह सड़क बदलेगी पलामू की सूरत एनएच 139 सड़क पटना से शुरू होकर डालटनगंज के मेदिनीनगर तक जाती है। फुलवारीशरीफ, विक्रम, पालीगंज, अरवल, दाउदनगर, औरंगाबाद, अंबा होकर यह हरिहरगंज में झारखंड में प्रवेश करती है। वहां से आगे बढ़ते हुए छतरपुर, राजहरा होकर मेदिनीनगर तक जाती है।