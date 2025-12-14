रांची में एक सप्ताह के नवजात को 5 लाख में बेचा, पुलिस ने रेड़मा से किया रेस्क्यू

संवाद सहयोगी, गढ़वा। डंडा थाना क्षेत्र के एक दंपती द्वारा सात दिन के नवजात शिशु को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इसकी मिलते ही डंडा थाना पुलिस ने पलामू जिले के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा से उक्त नवजात शिशु को रेस्क्यू कर लिया है।

पुलिस ने इस दौरान नवजात शिशु को खरीदने वाली एक महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गढ़वा जिला में डंडा थाना क्षेत्र के छपरदगा गांव के एक परिवार ने नवजात के जन्म लेने के दूसरे दिन ही उसकी मां से छीनकर उसे बेच दिया था। इसकी जानकारी ग्रामीणों से डंडा पुलिस को मिली।

पांच लाख में बेचा इसके बाद डंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने छापेमारी करते हुए शनिवार को उक्त नवजात को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नवजात को खरीदने वाली दंपती ने पुलिस को बताया है कि उसने पांच लाख रुपये में नवजात को खरीदा है। नवजात की मां की मानसिक स्थिति कमजोर होने की बात कही जा रही है। जबकि नवजात को खरीदने वाला परिवार संपन्न है।

इधर, नवजात को रेस्क्यू के बाद डंडा थाना पुलिस ने सीडब्ल्यूसी गढ़वा के समक्ष शिशु को प्रस्तुत किया। हालांकि, शिशु की बीमार मां को भी सदर अस्पताल लाया गया है। सीडब्ल्यूसी ने रेस्क्यू कर लाए गए शिशु एवं उसकी मां को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है