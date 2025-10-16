झारखंड की जेलों में कैदियों को अब सप्ताह में तीन दिन नॉनवेज, सबको मिल रहा 300 ML दूध
झारखंड की जेलों में 1 अक्टूबर से कैदियों के लिए नया डाइट चार्ट लागू किया गया है। मांसाहारी कैदियों को अब सप्ताह में तीन दिन मांसाहारी भोजन मिलेगा, और सभी कैदियों को प्रतिदिन 300 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। इस नए डाइट चार्ट का उद्देश्य कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है, क्योंकि नए जेल मैनुअल में सजा से ज्यादा सुधार पर जोर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य की जेलों में एक अक्टूबर से कैदियों के लिए नया डाइट चार्ज लागू कर दिया गया है। नए डाइट चार्ट के अनुसार अब नानवेज खाने वाले कैदियों को सप्ताह में तीन दिन नानवेज दिया जा रहा है।
सभी तरह के कैदियों के लिए 300 मिली दूध भी दिया जा रहा है। कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इस नए डाइट चार्ट को बेहतर तरीके से संचालित करने संबंधित आदेश जारी किया है।
नए डाइट चार्ट का उद्देश्य कैदियों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा मजबूत बनाना है। नए जेल मैनुअल में सजा से ज्यादा सुधार पर जोर दिया गया है। इसी मैनुअल के आधार पर जेलों में यह व्यवस्था की गई है।
प्रति कैदी क्या है नया डाइट चार्ट
चावल, आटा (प्रतिदिन 250-250 ग्राम), दाल (100 ग्राम प्रतिदिन), आलू या मिक्स (200 ग्राम प्रतिदिन), सुबह-शाम 200 ग्राम पत्तेदार व हरी सब्जियां, हरी सब्जी के बदले 120 ग्राम चना या 100 ग्राम सोयाबीन या 100 ग्राम हरा मूंग। सब्जी के बदले नानवेज खाने वालों के लिए दो अंडे।
सुबह के नाश्ते में प्रतिदिन 100 ग्राम चूरा के साथ 60 ग्राम गुड़ या पांच ग्राम सत्तू या 80 ग्राम चना के साथ 50 ग्राम मूरही या छह पीस ब्रेड सलाइस व 20 ग्राम फ्रूट जैम, चाय।
नान वेजीटेरियन के लिए सप्ताह में एक दिन 100 ग्राम मटन, दूसरे दिन 200 ग्राम चिकन व तीसरे दिन दो पीस अंडा। सबके लिए प्रतिदिन 300 मिली दूध, प्रतिदिन 20 ग्राम चीनी या गुड़, नानवेज वालों के लिए सप्ताह में चार दिन एक-एक पीस अंडा, 200 ग्राम मौसमी फल, शाकाहारी के लिए तीन दिन 60-60 ग्राम पनीर व बाकी बचे चार दिन 40-40 ग्राम पनीर।
