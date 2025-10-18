नेतरहाट विद्यालय में बिना मंजूरी भर्ती प्रक्रिया; प्राचार्य से जवाब तलब, मानदेय पर उठे सवाल
नेतरहाट विद्यालय में बिना मंजूरी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से विवाद उत्पन्न हो गया है। प्राचार्य से इस बारे में जवाब मांगा गया है और मानदेय के भुगतान पर भी सवाल उठाए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुमति या जानकारी दिए बिना ही शिक्षकों की अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार द्वारा 10 विषयों में शिक्षकों की अनुबंध पर नियुक्ति के लिए वाक इन इंटरव्यू 23-24 अक्टूबर को आयोजित करने को लेकर विज्ञापन जारी किया गया। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने अब विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखकर अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने तक उक्त नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रखने के निर्देश दिए।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्राचार्य से इसकी रिपोर्ट देने को कहा है कि अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय किस स्तर पर लिया गया है? यदि कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है तो प्राचार्य को उक्त बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने को कहा गया है।
निदेशक ने यह भी पूछा है कि चयनित होनेवाले शिक्षकों को प्रतिमाह 56,100 रुपये मानदेय का निर्धारण किस आधार पर किया गया है तथा मानदेय का भुगतान किस मद से किया जाएगा? यह भी पूछा गया कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त है या नहीं?
प्राचार्य से यह भी जवाब तलब किया गया है कि अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति में योग्यता निर्धारण का आधार क्या है एवं आवेदन किस प्रकार से आमंत्रित किया गया? प्राचार्य को इन सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
गेस्ट फैकल्टी तथा लाइब्रेरियन एवं अन्य पद के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
प्राचार्य ने हाल ही में विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की सेवा लेने के लिए भी विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। चार विषयों में आनलाइन पढ़ाई के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा शिक्षाविदों तथा पूर्ववर्ती छात्रों से ली जानी है। इधर, प्राचार्य ने विद्यालय में लाइब्रेरियन एवं अन्य पद के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इसकी लिखित परीक्षा दो नवंबर को होनेवाली है।
26 नवंबर को खत्म हो रहा कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल
वर्तमान में नेतरहाट आवासीय विद्यालय का संचालन नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है। इसकी कार्यकारिणी का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। समिति के कार्यकाल समाप्त होने के निकट होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य कार्यकारिणी के सदस्य सचिव होते हैं।
