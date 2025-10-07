Jharkhand News: नए पैटर्न में 12 को होगी नेतरहाट प्रवेश परीक्षा,140 अभ्यर्थियों के आवेदन रद

लातेहार स्थित राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर को बदले पैटर्न में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए पांचों प्रमंडल मुख्यालयों के विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन देनेवाले अभ्यर्थियों में 140 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। लातेहार स्थित राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर को बदले पैटर्न में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए पांचों प्रमंडल मुख्यालयों के विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन देनेवाले अभ्यर्थियों में 140 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए गए हैं। उनकी सूची जारी कर दी गई है। इनमें अधिसंख्य अभ्यर्थी या तो पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं थे या फिर पांचवीं उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र आवेदन के क्रम में अपलोड नहीं किया था। प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलाेड किए जा रहे इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलाेड किए जा रहे हैं। प्रवेश पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आधार संख्या डालकर डाउनलोड कर सकते हैं।

इस बार विद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए प्रवेश परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। नामांकन के लिए बच्चों को तीन जांच से गुजरना होगा, जिनमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा भी सम्मिलित है। ओएमआर शीट पर होगी प्रारंभिक परीक्षा दोनों लिखित परीक्षा एक ही दिन 12 अक्टूबर को आयोजित होगी। पहली पाली में प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी, जबकि दूसरी पाली में मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर आधारित पूछे जाएंगे। इनमें मानसिक योग्यता, हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से 20-20 प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा में हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी।