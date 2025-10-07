Language
    Jharkhand News: नए पैटर्न में 12 को होगी नेतरहाट प्रवेश परीक्षा,140 अभ्यर्थियों के आवेदन रद

    By Kanchan Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    लातेहार स्थित राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर को बदले पैटर्न में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए पांचों प्रमंडल मुख्यालयों के विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन देनेवाले अभ्यर्थियों में 140 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए गए हैं।

    नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची। लातेहार स्थित राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर को बदले पैटर्न में दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

    इस प्रवेश परीक्षा के लिए पांचों प्रमंडल मुख्यालयों के विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन देनेवाले अभ्यर्थियों में 140 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए गए हैं।

    उनकी सूची जारी कर दी गई है। इनमें अधिसंख्य अभ्यर्थी या तो पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं थे या फिर पांचवीं उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र आवेदन के क्रम में अपलोड नहीं किया था।

    प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलाेड किए जा रहे

    इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलाेड किए जा रहे हैं। प्रवेश पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आधार संख्या डालकर डाउनलोड कर सकते हैं।

    इस बार विद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए प्रवेश परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। नामांकन के लिए बच्चों को तीन जांच से गुजरना होगा, जिनमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा भी सम्मिलित है।

    ओएमआर शीट पर होगी प्रारंभिक परीक्षा

    दोनों लिखित परीक्षा एक ही दिन 12 अक्टूबर को आयोजित होगी। पहली पाली में प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी, जबकि दूसरी पाली में मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।

    प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर आधारित पूछे जाएंगे। इनमें मानसिक योग्यता, हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से 20-20 प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा में हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी।

    कुल 100 सीटों के पांच गुना यानी 500 बच्चों का चयन प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिनकी ही मुख्य परीक्षा की कापी का मूल्यांकन किया जाएगा।

    मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन से कुल 150 बच्चों का चयन किया जाएगा। बच्चे आवासीय विद्यालय के माहौल से सामंजस्य बैठा पाएंगे या नहीं, इसकी जांच के लिए मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण बच्चों का शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होगा।

    इन विद्यालयों में बनाया गया है परीक्षा केंद्र

    • दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अभ्यर्थियों लिए : अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (जिला स्कूल), रांची
    • उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अभ्यर्थियों के लिए : हिंदू प्लस टू हाई स्कूल, नवाबगंज, हजारीबाग तथा संत राबर्ट हाई स्कूल, सिंदूर, हजारीबाग
    • संताल परगना प्रमंडल के अभ्यर्थियों के लिए : प्लस टू नेशनल उच्च विद्यालय, दुधानी, दुमका
    • पलामू प्रमंडल के अभ्यर्थियों के लिए : राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), मेदिनीनगर
    • कोल्हान प्रमंडल के अभ्यर्थियों के लिए : पीएम श्री राजकीय कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय, चाईबासा