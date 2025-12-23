Netarhat Entrance Exam: नेतरहाट प्रवेश प्रारंभिक परीक्षा में 493 सफल, EWS श्रेणी में सीटें खाली

राज्य ब्यूरो, रांची। लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के तहत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस प्रारंभिक परीक्षा में कुल 493 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनकी मुख्य परीक्षा की कॉपी की जांच की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति थी, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने का प्रविधान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए इस बार बदले पैटर्न में 12 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके तहत पहली पाली में प्रारंभिक तथा दूसरी पाली में मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 सीटों के विरुद्ध पांच गुना अर्थात 500 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में कम आवेदन होने के कारण 50 की जगह 43 अभ्यर्थियों को ही प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जा सका।

बदले पैटर्न के तहत कुल 493 अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा की कॉपी जांची जाएगी। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर कुल सौ सीटों के विरुद्ध डेढ़ गुना अर्थात 150 छात्रों का चयन शारीरिक जांच तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए किया जाएगा। पहली बार नामांकन के लिए छात्रों की मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाएगा।

इसके बाद अंतिम रूप से छात्रों का चयन नामांकन के लिए किया जाएगा। बताते दें कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा एक साथ सभी प्रमंडल मुख्यालयों में आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर शीट पर ली गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे।