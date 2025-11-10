Jharkhand SIR: एसआईआर कार्य में लापरवाही पड़ेगी भारी, बीएलओ पर गिरेगी गाज
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों में लापरवाही करने वाले बीएलओ को निलंबित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को 2003 की सूची से मैप करने से मतदाताओं को आसानी होगी। सभी पदाधिकारियों को आवंटित कार्य अनिवार्य रूप से करने होंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यों में जो भी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) आनाकानी करते हैं, उनकी रिपोर्ट उनके पैतृक विभाग को भेजें।
ऐसे बीएलओ को निलंबित कर उनकी जगह नए बीएलओ की नियुक्ति की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से एसआईआर को लेकर विभिन्न जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के लिए निर्देश प्राप्त हैं।
आगामी एसआईआर में सुविधा के लिए वर्तमान मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अधिक से अधिक मैपिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जितने अधिक मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची से पैरेंटल मैपिंग हो जाती है, उन्हें इन्यूम्यूरेशन फार्म भरने में आसानी हो सकेगी।
उन्होंने कहा है कि सभी स्तर के पदाधिकारियों को निर्वाचन के लिए आवंटित कार्य को करना अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
उन्होंने समीक्षा के क्रम में जमीनी स्तर पर आ रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । उन्होंने सभी पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर मतदाता सूची की मैपिंग की समस्याओं का निरीक्षण करते हुए उसके समाधान एवं कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर द्वारा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए पीपीटी के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराई गई।
इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार आदि भी उपस्थित थे।
