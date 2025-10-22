Jharkhand: अफीम की खेती वाले जिलों में NDPC थाना खोलने की कवायद तेज, कैबिनेट की मिल चुकी मंजूरी
झारखंड के रांची, हजारीबाग, चतरा, जमशेदपुर और खूंटी जैसे पांच जिलों में एनडीपीएस थाने खोले जाएंगे। हेमंत कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन थानों की स्थापना का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती पर रोक लगाना है, जिसके लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के पांच जिलों में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (एनडीपीएस) थाना खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हेमंत कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर से भी आदेश जारी कर दिया गया है।
ये थाने रांची, हजारीबाग, चतरा, जमशेदपुर व खूंटी जिले में खुलने हैं। ये वही जिले हैं, जहां सर्वाधिक अफीम की खेती से संबंधित मामले आते रहे हैं।
आईजी मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पांचों जिलों में एनडीपीएस थाना के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना की कॉपी भी संबंधित जिलों के अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने लगातार सख्ती की है। इसके लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक टीम ने चतरा में बड़ी बैठक भी की थी।
गत 24 सितंबर को ही राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन विशेष थानों के गठन से नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध खेती के विरुद्ध कड़ी व त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।
