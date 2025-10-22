Jharkhand: अफीम की खेती वाले जिलों में NDPC थाना खोलने की कवायद तेज, कैबिनेट की मिल चुकी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के पांच जिलों में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (एनडीपीएस) थाना खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हेमंत कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर से भी आदेश जारी कर दिया गया है।

ये थाने रांची, हजारीबाग, चतरा, जमशेदपुर व खूंटी जिले में खुलने हैं। ये वही जिले हैं, जहां सर्वाधिक अफीम की खेती से संबंधित मामले आते रहे हैं। आईजी मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पांचों जिलों में एनडीपीएस थाना के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना की कॉपी भी संबंधित जिलों के अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।