मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा भारत, MP दीपक प्रकाश बोले 'पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निर्णायक मोड़ पर'

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने बुधवार को सदन में कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां, नक्सलवाद का अंत अब निकट है। उन्होंने सदन में कहा कि गृहमंत्री अमित शाह की निर्णायक नीति, कड़ी निगरानी और विकास आधारित दृष्टिकोण ने नक्सलवाद की जड़ों को कमजोर कर दिया है।

दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद मुक्त घोषित होगा। सदन में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम हुई है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी और आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं की प्रगति ने नक्सलवाद के आधार को कमजोर किया है।