National Herald मामले में अनर्गल प्रलाप कर रही कांग्रेस; मरांडी ने आरोप लगाया- कांग्रेस का प्रदर्शन उसका मानसिक दिवालियापन

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन उसका मानसिक दिवालियापन है।

कांग्रेस पार्टी इस मामले में अनर्गल प्रलाप कर भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक सामाजिक संगठन को धरना प्रदर्शन का अधिकर है।

लेकिन जिस प्रकार से बुधवार को कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के गेट तक पहुंच कर प्रदर्शन किया, इससे स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन राज्य सरकार का टूल किट बन गया है।

कोर्ट का फैसला कहीं से भी सोनिया और राहुल को क्लीन चिट नहीं

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने संयम बरता, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। मरांडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राउज कोर्ट का फैसला कहीं से भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं है।