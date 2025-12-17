Language
    National Herald मामले में अनर्गल प्रलाप कर रही कांग्रेस; मरांडी ने आरोप लगाया- कांग्रेस का प्रदर्शन उसका मानसिक दिवालियापन

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    झारखंड में, भाजपा नेता मरांडी ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस के विरोध को उनका मानसिक दिवालियापन बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर अनर्गल प्रलाप करने ...और पढ़ें

    Babulal Marandi ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का प्रदर्शन मानसिक दिवालियापन का परिचायक है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन उसका मानसिक दिवालियापन है।

    कांग्रेस पार्टी इस मामले में अनर्गल प्रलाप कर भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक सामाजिक संगठन को धरना प्रदर्शन का अधिकर है।

    लेकिन जिस प्रकार से बुधवार को कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के गेट तक पहुंच कर प्रदर्शन किया, इससे स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन राज्य सरकार का टूल किट बन गया है।

    कोर्ट का फैसला कहीं से भी सोनिया और राहुल को क्लीन चिट नहीं 

    उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने संयम बरता, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। मरांडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राउज कोर्ट का फैसला कहीं से भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं है।

    इस फैसले ने सिर्फ एफआइआर दर्ज नहीं होने की बात कही है और मामले को विचाराधीन करार देते हुए ट्रायल को जारी रखने की बात भी कही है। नेशनल हेराल्ड मामला धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें धारा 420 के तहत सात साल की सजा है।

    कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे राग द्वेष से जुड़ा मामला बताए जाने को भी कोर्ट ने निरस्त किया। कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न्यायालय का विरोध करती है और राउज कोर्ट के फैसले पर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है।