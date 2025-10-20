Language
    Mumbai To Ranchi Train: दिवाली-छठ पर मुंबई से रांची जाने वालों की बढ़ीं मुश्किलें, कई ट्रेनों में नो रूम

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    दिवाली और छठ के त्योहारों के कारण मुंबई से रांची आने वाले यात्रियों को ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण सीटें मिलना मुश्किल है। एलटीटी गया एसएफ एक्सप्रेस, एलटीटी रांची एक्सप्रेस और हटिया एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। 

    Hero Image

    मुंबई से रांची ट्रेनों की स्थिति। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, रांची। दीवाली-छठ पर मुंबई से रांची आने में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज दीवाली है और छठ आने वाला है। इसी के मद्देनजर बाहर रह रहे लोग त्योहारों पर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं।

    रेलवे ने यात्रियों के लिए कई ट्रेनें चलाई हैं। लेकिन भीड़ के चलते इन ट्रेनों में इस समय सीट मिलना मुश्किल लग रहा है।

    ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर मारामारी है। सीटें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में आपकी सहूलियत का ख्‍याल रखते हुए हम आपको आज मुंबई से चलकर रांची को जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग की स्थिति बताने जा रहे हैं, जिसे देख आप फटाफट अपना सफर प्‍लान कर सके।

    मुंबई से रांची आने वाली ट्रेन

    • एलटीटी गया एसएफ एक्सप्रेस (22357)
    • एलटीटी रांची एक्सप्रेस (18610)
    • हटिया एक्सप्रेस (12811)

    वेटिंग में चल रहा मामला

    मुंबई से चलकर आने वाली कई ट्रेनों में वेटिंग में टिकट चल रहा है। जिसको लेकर यात्रियों को परेशाना का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ट्रेनों में तत्काल टिकट की भी सुविधा है।

    24 अक्टूबर को मुंबई से आने वाली ट्रेन की स्थिति

    24 अक्टूबर को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला से चलने वाली एलटीटी गया एसएफ एक्सप्रेस में 3E, 3A, 2A, 1A में सब में वेटिंग चल रहा। वहीं, एलटीटी रांची एक्सप्रेस में भी स्लीपर, 3A, 1A में मामला वेटिंग चल रहा है।

    26 अक्टूबर को मुंबई से आने वाली ट्रेन की स्थिति

    26 अक्टूबर को मुंबई से चलने वाली हटिया एक्सप्रेस में भी टिकट वेटिंग में चल रहा है।

    27 अक्टूबर को मुंबई से आने वाली ट्रेन की स्थिति

    27 अक्टूबर को मुंबई से आने वाली हटिया एक्सप्रेस में भी टिकट वेटिंग में चल रहा है।

    31 अक्टूबर को मुंबई से आने वाली ट्रनों की स्थिति

    31 अक्टूबर को एलटीटी गया एसएफ एक्सप्रेस और एलटीटी रांची एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग चल रही है